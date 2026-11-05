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UEFA Europa League 2026/2027 4e journée
Leverkusen
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Marseille
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 4 Leverkusen 10 32 Marseille 1
Possession 67% Marseille Leverkusen
Tirs 0 0 0 0 1 1
Compositions Leverkusen 4-2-3-1 Marseille 4-3-3
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Loïc Badé Loïc Badé Blessure à la tête Nathan Tella Nathan Tella Blessure musculaire Guela Doué Guela Doué Blessure au mollet Moussa Diaby Moussa Diaby Ischio-jambiers Kennet Eichhorn Kennet Eichhorn Problème médical Martin Terrier Martin Terrier Ischio-jambiers Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir Blessure musculaire Christian Kofane Christian Kofane Blessure à la cuisse Christian Kofane Christian Kofane Blessure à l'épaule
Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Derek Cornelius Derek Cornelius Blessure à la hanche Emerson Emerson Blessure au genou Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

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Match Leverkusen - Marseille en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - jeudi 5 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leverkusen et Marseille (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Leverkusen et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 5 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leverkusen et Marseille.

On en parle

Arbitres

Orel Grinfeeld arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Roei Hassan arbitre assistant
Idan Yarkoni arbitre assistant
Aviv Klein quatrième arbitre
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

BayArena Leverkusen
BayArena
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30210
  • Affluence moyenne : 24821
  • Affluence maximum : 30210
  • % de remplissage : 82

Match en direct

Date 05 novembre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+
Code LEV-OM
Zone Europe
Équipe à domicile Bayer Leverkusen
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Leverkusen et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Leverkusen Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Leverkusen et Marseille ?

Bayer Leverkusen : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Flekken, Miguel Gutiérrez, F. Medina, E. Tapsoba, J. Quansah, Aleix García, R. Andrich, I. Maza, J. Hofmann, Lucas Vázquez, P. Schick.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, K. Bezahaf, H. Abdelli, G. Kondogbia, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Gouiri, T. Weah.

Qui arbitre le match Leverkusen Marseille ?

Orel Grinfeeld est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Leverkusen Marseille ?

Leverkusen accueille le match au BayArena.

Quelle est la date et l'heure du match Leverkusen Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.

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Bad Gone69 20:47 Aller victoire Marseillaise 3 Répondre
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