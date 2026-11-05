Match Leverkusen - Marseille en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - jeudi 5 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leverkusen et Marseille (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Leverkusen et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 5 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leverkusen et Marseille.