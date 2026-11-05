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Match Leverkusen - Marseille en direct commenté
4e journée de UEFA Europa League - jeudi 5 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leverkusen et Marseille (UEFA Europa League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Leverkusen et Marseille. Ce match aura lieu le jeudi 5 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leverkusen et Marseille.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Leverkusen et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Leverkusen Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Leverkusen et Marseille ?
Bayer Leverkusen : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Flekken, Miguel Gutiérrez, F. Medina, E. Tapsoba, J. Quansah, Aleix García, R. Andrich, I. Maza, J. Hofmann, Lucas Vázquez, P. Schick.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : J. de Lange, U. Garcia, N. Aguerd, C. Egan-Riley, K. Bezahaf, H. Abdelli, G. Kondogbia, P. Højbjerg, Igor Paixão, A. Gouiri, T. Weah.
- Qui arbitre le match Leverkusen Marseille ?
Orel Grinfeeld est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Leverkusen Marseille ?
Leverkusen accueille le match au BayArena.
- Quelle est la date et l'heure du match Leverkusen Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.