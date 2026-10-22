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Match Monaco - Fribourg en direct commenté
2e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 22 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Fribourg (UEFA Europa Conference League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa Conference League entre Monaco et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 22 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Fribourg.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Fribourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Monaco Fribourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Fribourg ?
AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, C. Mawissa, J. Teze, S. Sané, Vanderson, E. Diop, L. Camara, M. Detourbet, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.
Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Backhaus, J. Makengo, M. Rosenfelder, M. Ginter, L. Kübler, Y. Engelhardt, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, N. Beste, I. Matanović.
- Qui arbitre le match Monaco Fribourg ?
Samuel Barrott est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Fribourg ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Fribourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.