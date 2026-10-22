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0 - 0
16'
UEFA Europa Conference League 2026/2027 2e journée
Monaco
0 - 0
16'
Fribourg
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 12 Fribourg 4 13 Monaco 4
Possession 61% Monaco Fribourg
Compositions Monaco 4-2-3-1 Fribourg 4-2-3-1
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Prono

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1 ASM N NUL 2 FRI
112 participants Terminé
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Berkay Yılmaz Berkay Yılmaz Blessure à la bouche Matthias Ginter Matthias Ginter Entorse du tendon d'Achille Cyriaque Irié Cyriaque Irié Maladie Bruno Ifechukwu Ogbus Bruno Ifechukwu Ogbus Coup Maximilian Rosenfelder Maximilian Rosenfelder Blessure à la jambe

Match Monaco - Fribourg en direct commenté

2e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 22 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Fribourg (UEFA Europa Conference League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa Conference League entre Monaco et Fribourg. Ce match aura lieu le jeudi 22 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Fribourg.

Arbitres

Samuel Barrott arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Wade Smith arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Tony Harrington quatrième arbitre
Paul Tierney arbitre VAR
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7858
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 22 octobre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ASM-FRI
Zone Europe
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Fribourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Fribourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Monaco Fribourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Fribourg ?

AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, C. Mawissa, J. Teze, S. Sané, Vanderson, E. Diop, L. Camara, M. Detourbet, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.

Fribourg : de son côté, l'équipe dirigée par J. Schuster évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Backhaus, J. Makengo, M. Rosenfelder, M. Ginter, L. Kübler, Y. Engelhardt, M. Eggestein, V. Grifo, Y. Suzuki, N. Beste, I. Matanović.

Qui arbitre le match Monaco Fribourg ?

Samuel Barrott est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Fribourg ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Fribourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

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