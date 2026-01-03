Prono
Match Sénégal - Soudan en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 3 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Soudan (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Soudan. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Soudan en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Sénégal Soudan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Soudan ?
Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-3-3 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, A. Seck, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, N. Jackson, I. Sarr.
Soudan : de son côté, l'équipe dirigée par K. Appiah évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Monged El Neel, Bakhit Khamis, Mustafa Karshoum, Mohamed Ahmed Saeed, Sheddy Barglan, Walieldin Khdir, Abu Agla Abdalla, Ammar Taifour, Mohamed Abdelrahman, Mohamed Eisa, Aamir Abdallah.
- Qui arbitre le match Sénégal Soudan ?
Dahane Beida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sénégal Soudan ?
Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.
- Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Soudan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Soudan ?
Un seul but a été inscrit pour Soudan par Aamir Abdallah 6'.