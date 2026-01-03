Menu Rechercher
0 - 1
22'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Sénégal
0 - 1
22'
Soudan
Temps forts
6'
0 - 1
(PD Walieldin Khdir) Aamir Abdallah
Voir le live commenté
Possession 70% Sénégal Soudan
Tirs 3 1 1 2 1 2
Compositions Sénégal 4-3-3 Soudan 4-3-3
Qui va gagner ?
1 SEN N NUL 2 SUD
649 participants Terminé
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Ismaïla Sarr 2/2 100% #2 Flag Soudan Aamir Abdallah Yunis Ibrahim 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Soudan Aamir Abdallah Yunis Ibrahim 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Soudan Mohamed Abuaagla 4/6 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Nicolas Jackson 0/5 0%

Voir tout
Série en cours
V
N
V
V
D
D
V
D
D
D
Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 50% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Masmavax 17:04 Allez le Soudan !!!! Je n' ai rien contre mes frères Sénégalais mais si la victoire peut ramener un peu de bonheur au pays !!!! Je dis OUI 2 Répondre
Match Sénégal - Soudan en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - samedi 3 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sénégal et Soudan (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Sénégal et Soudan. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sénégal et Soudan.

On en parle

Arbitres

Dahane Beida arbitre principal
Ivanildo Meirelles de O Sanches Lopes arbitre assistant
Jerson Emiliano dos Santos arbitre assistant
Clement Franklin Kpan quatrième arbitre
Dickens Nyagrowa arbitre VAR
Lahlou Benbraham arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Grand Stade de Tanger Tanger
Grand Stade de Tanger
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000

Match en direct

Date 03 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code SEN-SUD
Zone Afrique
Équipe à domicile Sénégal
Équipe à l'extérieur Soudan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sénégal et Soudan en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Sénégal Soudan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sénégal et Soudan ?

Sénégal : le coach P. Thiaw a choisi une formation en 4-3-3 : É. Mendy, I. Jakobs, M. Niakhaté, A. Seck, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, N. Jackson, I. Sarr.

Soudan : de son côté, l'équipe dirigée par K. Appiah évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Monged El Neel, Bakhit Khamis, Mustafa Karshoum, Mohamed Ahmed Saeed, Sheddy Barglan, Walieldin Khdir, Abu Agla Abdalla, Ammar Taifour, Mohamed Abdelrahman, Mohamed Eisa, Aamir Abdallah.

Qui arbitre le match Sénégal Soudan ?

Dahane Beida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sénégal Soudan ?

Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.

Quelle est la date et l'heure du match Sénégal Soudan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Soudan ?

Un seul but a été inscrit pour Soudan par Aamir Abdallah 6'.

