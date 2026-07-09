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0 - 0
31'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Quarts de finale
France
0 - 0
31'
Maroc
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
28'
K. Mbappé (Penalty sauvé)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.52 N 3.30 2 6.25 winamax bonus 100€
Possession 59% France Maroc
Tirs 7 5 0 2 0 0
Grosses occasions créées 100% France 1 Maroc 0
Compositions France 4-2-3-1 Maroc 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
FRA
NUL
MAR
1 1.6 N 3.9 2 6.5
2618 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Ousmane Dembélé 1
Tirs (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 2
Tirs (%)
#1 Flag France Ousmane Dembélé 0/2 0%
Interceptions
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 2

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
54% 33% 13%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Marcus Thuram Marcus Thuram Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Blessure à l'aine Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie Ismael Saibari Ismael Saibari Ischio-jambiers

Top commentaires

Etienne Peyre 21:31 Bonsoir ! Bon match à tous ! Bien sûr, allez les bleus, mais méfiance ! Cette équipe du Maroc joue bien, et ça travaille très bien depuis plusieurs années au Maroc. 4 Répondre
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Match France - Maroc en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - jeudi 9 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Maroc (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre France et Maroc. Ce match aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Maroc.

On en parle

Arbitres

Facundo Raúl Tello Figueroa arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Juan Pablo Belatti arbitre assistant
Gabriel Chade arbitre assistant
Darío Herrera quatrième arbitre
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR
Cristian Navarro arbitre VAR auxiliaire
Hernán Mastrángelo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Boston Stadium Foxborough, Massachusetts
Boston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64146
  • Affluence moyenne : 35720
  • Affluence maximum : 65612
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 09 juillet 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code FRA-MAR
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match France Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Maroc ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, N. Mazraoui, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, C. Talbi, A. Ounahi, Brahim Díaz, B. El Khannouss.

Qui arbitre le match France Maroc ?

Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Maroc ?

Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match France Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.

Top commentaires

Etienne Peyre 21:31 Bonsoir ! Bon match à tous ! Bien sûr, allez les bleus, mais méfiance ! Cette équipe du Maroc joue bien, et ça travaille très bien depuis plusieurs années au Maroc. 4 Répondre
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