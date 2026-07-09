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Match France - Maroc en direct commenté
Quarts de finale de Coupe du Monde - jeudi 9 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Maroc (Coupe du Monde, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre France et Maroc. Ce match aura lieu le jeudi 9 juillet 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Maroc.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 juillet 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match France Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Maroc ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, A. Salah-Eddine, N. Mazraoui, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, C. Talbi, A. Ounahi, Brahim Díaz, B. El Khannouss.
- Qui arbitre le match France Maroc ?
Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Maroc ?
Foxborough, Massachusetts accueille le match au Boston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match France Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 juillet 2026, coup d'envoi 22:00.