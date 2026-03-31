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Match Rép. Dém. Congo - Jamaïque en direct commenté
Finales de Playoffs CM intercontinentaux - mardi 31 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque (Playoffs CM intercontinentaux, Finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Playoffs CM intercontinentaux entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rép. Dém. Congo et Jamaïque.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 mars 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Rép. Dém. Congo Jamaïque en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Qui arbitre le match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?
Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?
Zapopan accueille le match au Estadio AKRON.
- Quelle est la date et l'heure du match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 mars 2026, coup d'envoi 23:00.