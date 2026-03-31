Match Rép. Dém. Congo - Jamaïque en direct commenté

Finales de Playoffs CM intercontinentaux - mardi 31 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque (Playoffs CM intercontinentaux, Finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Playoffs CM intercontinentaux entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rép. Dém. Congo et Jamaïque.