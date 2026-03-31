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0 - 0
90'
Playoffs CM intercontinentaux 2026 Canada/Mexico/USA Finales
Rép. Dém. Congo
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MT : 0-0
90'
Jamaïque
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
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Possession 51% Rép. Dém. Congo Jamaïque
Tirs 15 13 3 2 1 4
Compositions Rép. Dém. Congo 4-4-1 Jamaïque 4-2-3-1
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag République Démocrate du Congo Cédric Bakambu 2/3 67% #2 Flag République Démocrate du Congo Meschack Elia 1/2 50% #3 Flag Jamaïque Leon Bailey 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag République Démocrate du Congo Nathanaël Mbuku 3 #2 Flag Jamaïque Kasey Palmer 3 #3 Flag Jamaïque Ronaldo Romario Webster 3
Tirs (%)
#1 Flag République Démocrate du Congo Chancel Mbemba 0/2 0% #2 Flag République Démocrate du Congo Théo Bongonda 0/2 0% #3 Flag République Démocrate du Congo Edouard Kayembe 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Jamaïque Kasey Palmer 48/53 91% #2 Flag République Démocrate du Congo Axel Tuanzebe 50/56 89% #3 Flag Jamaïque Ethan Pinnock 48/54 89%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Dexter Lembikisa Dexter Lembikisa Blessure musculaire Rico Henry Rico Henry Ischio-jambiers

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Bad Gone69 00:41 Franchement avoir battu le Cameroun et le Nigéria pour ensuite ne pas gagner contre la Jamaïque sa serait vraiment la honte pour la RDC😅 2 Répondre
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Match Rép. Dém. Congo - Jamaïque en direct commenté

Finales de Playoffs CM intercontinentaux - mardi 31 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque (Playoffs CM intercontinentaux, Finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finales de Playoffs CM intercontinentaux entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rép. Dém. Congo et Jamaïque.

On en parle

Arbitres

Facundo Raúl Tello Figueroa arbitre principal
Gabriel Chade arbitre assistant
Juan Pablo Belatti arbitre assistant
Darío Herrera quatrième arbitre
Juan Soto Arévalo arbitre VAR
Hernán Mastrángelo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio AKRON Zapopan
Estadio AKRON
  • Année de construction : 2010
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 46609
  • Affluence moyenne : 20824
  • Affluence maximum : 43078
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 31 mars 2026 23:00
Compétition Playoffs CM intercontinentaux
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Finales
Diffusion beIN SPORTS 2
Code COD-JAM
Zone International
Équipe à domicile République Démocrate du Congo
Équipe à l'extérieur Jamaïque
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rép. Dém. Congo et Jamaïque en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 mars 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Rép. Dém. Congo Jamaïque en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Qui arbitre le match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?

Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?

Zapopan accueille le match au Estadio AKRON.

Quelle est la date et l'heure du match Rép. Dém. Congo Jamaïque ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 mars 2026, coup d'envoi 23:00.

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