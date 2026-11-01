Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Santander - Real Madrid en direct commenté
11e journée de Liga - dimanche 1 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Santander et Real Madrid (Liga, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Santander et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 1 novembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Santander et Real Madrid.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Santander et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Santander Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Santander et Real Madrid ?
Racing de Santander : le coach José Alberto López a choisi une formation en 4-2-3-1 : Julen Agirrezabala, Aarón Martín, J. Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla, M. Prati, Iván Martín, Iñigo Vicente, Sergio Canales, Iker Luque, Y. Zabiri.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, I. Konaté, Dean Huijsen, T. Alexander-Arnold, Bernardo Silva, A. Tchouameni, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Santander Real Madrid ?
José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Santander Real Madrid ?
Santander accueille le match au Campos de Sport de El Sardinero.
- Quelle est la date et l'heure du match Santander Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué le but pour Real Madrid ?
Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 12' (sp.).