Menu Rechercher
0 - 1
15'
Liga 2026/2027 11e journée
Santander
0 - 1
15'
Real Madrid
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
12'
0 - 1
(SP) K. Mbappé
Voir le live commenté
Classement live 3 Real Madrid 27 16 Santander 11
Possession 67% Real Madrid Santander
Tirs 1 0 2 1 2 4
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Santander 0
Compositions Santander 4-2-3-1 Real Madrid 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RAC N NUL 2 RMA
406 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
N
D
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
11% 2 Victoires 11% 2 Nuls 78% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Facundo González Facundo González Blessure à la cheville Facundo González Facundo González Inconnu Andrés Martín Andrés Martín Blessure musculaire Jorge Salinas Jorge Salinas Accumulation de cartons jaunes
Federico Valverde Federico Valverde Ischio-jambiers Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Vinícius Júnior Vinícius Júnior Carton rouge

Match Santander - Real Madrid en direct commenté

11e journée de Liga - dimanche 1 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Santander et Real Madrid (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Santander et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 1 novembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Santander et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

José Luis Munuera Montero arbitre principal
0.2
2.5
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Adrián Díaz González arbitre assistant
Antonio Ramón Martínez Moreno arbitre assistant
Pablo Monterrubio Torres quatrième arbitre
Raúl Martín González Francés arbitre VAR
Luis Mario Milla Alvéndiz arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Campos de Sport de El Sardinero Santander
Campos de Sport de El Sardinero
  • Année de construction : 1988
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 22514
  • Affluence moyenne : 16705
  • Affluence maximum : 24000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 01 novembre 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion DAZN, Disney+
Code RAC-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Racing de Santander
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Santander et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 novembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Santander Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Santander et Real Madrid ?

Racing de Santander : le coach José Alberto López a choisi une formation en 4-2-3-1 : Julen Agirrezabala, Aarón Martín, J. Belocian, Pablo Ramón, Álvaro Mantilla, M. Prati, Iván Martín, Iñigo Vicente, Sergio Canales, Iker Luque, Y. Zabiri.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, I. Konaté, Dean Huijsen, T. Alexander-Arnold, Bernardo Silva, A. Tchouameni, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Santander Real Madrid ?

José Luis Munuera Montero est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Santander Real Madrid ?

Santander accueille le match au Campos de Sport de El Sardinero.

Quelle est la date et l'heure du match Santander Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 novembre 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué le but pour Real Madrid ?

Un seul but a été inscrit pour Real Madrid par K. Mbappé 12' (sp.).

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier