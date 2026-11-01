Match Santander - Real Madrid en direct commenté

11e journée de Liga - dimanche 1 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Santander et Real Madrid (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Santander et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 1 novembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Santander et Real Madrid.