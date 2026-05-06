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Match Bayern Munich - PSG en direct commenté
Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mercredi 6 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et PSG (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 6 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Bayern Munich PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et PSG ?
Bayern Munich : le coach A. Danks a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, J. Musiala, M. Olise, H. Kane.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
- Qui arbitre le match Bayern Munich PSG ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich PSG ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 mai 2026, coup d'envoi 21:00.