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21h00
06/05
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Demi-finales
Bayern Munich
21h00
Agrégé 0-0
PSG
Regarder en direct sur CANAL+
Côtes du match 1 1.60 N 5.75 2 3.80 winamax 100€ remboursés
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 PSG 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
BAY
NUL
PSG
1 1.6 N 5.75 2 3.8
2254 participants Fin dans 18min
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Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
34% 52% 14%
Série en cours
N
D
V
V
V
N
V
V
V
D
Rencontres précédentes
67% 8 Victoires 0% 0 Nul 33% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Guido Della Rovere Guido Della Rovere Ischio-jambiers Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure à l'aine Vincent Manuba Vincent Manuba Blessure à la cuisse Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo Blessure à la cuisse Wisdom Mike Wisdom Mike Blessure à la hanche Leon Klanac Leon Klanac Ischio-jambiers Cassiano Kiala Cassiano Kiala Blessure à la cheville
Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cuisse Achraf Hakimi Achraf Hakimi Ischio-jambiers

Top commentaires

GHL93 18:34 Paris ❤️ peu importe le résultat, offrez-nous du spectacle comme vous savez si bien le faire ! Une très belle confrontation nous attend pour le plaisir des yeux ! Des émotions, et peut-être de la joie à la fin, mais que ce soit qualification ou non, le parcours aura été de qualité encore une fois ! 7 Répondre
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Match Bayern Munich - PSG en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mercredi 6 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et PSG (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 6 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et PSG.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0.2
3.5
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Bruno Miguel Alves Jesus arbitre assistant
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
Espen Eskås quatrième arbitre
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57096
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 06 mai 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+
Code BAY-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Bayern Munich PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et PSG ?

Bayern Munich : le coach A. Danks a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, J. Musiala, M. Olise, H. Kane.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Qui arbitre le match Bayern Munich PSG ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich PSG ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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GHL93 18:34 Paris ❤️ peu importe le résultat, offrez-nous du spectacle comme vous savez si bien le faire ! Une très belle confrontation nous attend pour le plaisir des yeux ! Des émotions, et peut-être de la joie à la fin, mais que ce soit qualification ou non, le parcours aura été de qualité encore une fois ! 7 Répondre
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