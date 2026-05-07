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0 - 1
51'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Demi-finales
Strasbourg
0 - 1
Agrégé 0-2
51'
Vallecano
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
42'
0 - 1
Alemão
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Possession 56% Vallecano Strasbourg
Tirs 2 1 9 1 6 15
Compositions Strasbourg 4-3-3 Vallecano 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 RAY
789 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Alemão 2/3 67% #2 Logo Rayo Vallecano Alfonso Espino 1/2 50% #3 Logo Rayo Vallecano Florian Lejeune 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Rayo Vallecano Alemão 2 #2 Logo Strasbourg Valentín Barco 2
Tirs (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Jorge de Frutos 0/4 0% #2 Logo Rayo Vallecano Isi Palazón 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Pathé Ciss 42/44 95% #2 Logo Rayo Vallecano Unai López 37/39 95% #3 Logo Strasbourg Andrew Omobamidele 32/34 94%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers Valentín Barco Valentín Barco Blessure à la cheville
Álvaro García Álvaro García Ischio-jambiers Luiz Felipe Luiz Felipe Ischio-jambiers Alemão Alemão Inconnu

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Match Strasbourg - Vallecano en direct commenté

Demi-finales de UEFA Europa Conference League - jeudi 7 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Vallecano (UEFA Europa Conference League, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Vallecano. Ce match aura lieu le jeudi 7 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Vallecano.

On en parle

Arbitres

Ivan Kružliak arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Ján Pozor arbitre assistant
Branislav Hancko arbitre assistant
Nick Walsh quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18484
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 07 mai 2026 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+
Code RCSA-RAY
Zone Europe
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Rayo Vallecano
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Vallecano en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Strasbourg Vallecano en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Vallecano ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-3-3 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, A. Ouattara, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira.

Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, P. Espino, Isi Palazón, Jorge de Frutos, Alemão.

Qui arbitre le match Strasbourg Vallecano ?

Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Vallecano ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Vallecano ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Vallecano ?

Un seul but a été inscrit pour Vallecano par Alemão 42'.

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