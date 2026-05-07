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Match Strasbourg - Vallecano en direct commenté
Demi-finales de UEFA Europa Conference League - jeudi 7 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Vallecano (UEFA Europa Conference League, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de UEFA Europa Conference League entre Strasbourg et Vallecano. Ce match aura lieu le jeudi 7 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Vallecano.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Vallecano en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Strasbourg Vallecano en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Vallecano ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-3-3 : M. Penders, B. Chilwell, I. Doukouré, A. Omobamidele, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, A. Ouattara, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira.
Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, P. Espino, Isi Palazón, Jorge de Frutos, Alemão.
- Qui arbitre le match Strasbourg Vallecano ?
Ivan Kružliak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Vallecano ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Vallecano ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Vallecano ?
Un seul but a été inscrit pour Vallecano par Alemão 42'.