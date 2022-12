C'est le début de l'aventure. Un site est crée. L'objectif est clair : parler de mercato toute la journée et 7 jours sur 7.

Foot Mercato se deploie à l'étranger et ouvre une première rédaction du côté de Madrid. Un contenu 100 % en langue espagnole écrit par des journalistes locaux.

La communauté Foot Mercato prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et confirme sa position dominante sur la thématique football en France sur les plateformes.

FM se dote d'une application qui va rapidement devenir l'une des app sports les plus téléchargées sur les stores.

FM envoie deux Journalistes Reporters d'Images au Brésil suivre l'Equipe de France durant toute la compétition. Ces deux JRI créent des contenus écrits et vidéos pour les toutes les plateformes.

FM devient la référence média foot sur Youtube en France avec plus d'un million d'abonnés.

Il était temps pour nous de mettre en accord notre image de marque avec la qualité de nos contenus. Dans l'air du temps, cette refonte esthétique était nécessaire pour vous proposer désormais une expérience optimale à travers notre application et notre site.

