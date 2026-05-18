Endrick est déjà arrivé à Madrid !

Auteur d’une seconde partie de saison intéressante et encourageante avec l’OL avec 8 buts toutes compétitions confondues en 21 matchs, lors de son prêt en provenance du Real Madrid, le jeune brésilien Endrick saura ce lundi soir s’il fera partie du voyage avec la Seleção pour la Coupe du Monde 2026. Une convocation très attendue, qui viendrait confirmer la progression du jeune joueur après plusieurs mois de montée en puissance en Ligue 1.

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Mais en attendant cette décision, l’ancien joueur de Palmeiras est déjà rentré à Madrid dans la soirée, après la lourde défaite de l’OL face à Lens (0-4). Selon El Chiringuito, Endrick est d’ores et déjà de retour dans la capitale espagnole et devrait reprendre l’entraînement à Valdebebas. Son avenir semble désormais s’éloigner de Lyon, où son prêt arrive à son terme.