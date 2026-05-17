Menu Rechercher
0 - 2
45+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 34e journée
Lyon
0 - 2
45+1'
Lens
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
32'
0 - 2
(PD A. Haidara) W. Saïd
20'
0 - 1
(PD K. Antonio) W. Saïd
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.55 N 4.40 2 4.90 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lens 70 4 Lyon 60
Possession 51% Lyon Lens
Tirs 3 2 2 1 2 4
Grosses occasions créées 100% Lens 2 Lyon 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Lens 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
RCL
1 1.55 N 4.4 2 4.9
403 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Andrija Bulatović 1 #2 Logo Lens Kyllian Antonio 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Wesley Saïd 2/3 67% #2 Logo Lyon Endrick 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Lens Malang Sarr 2 #2 Logo Lens Florian Sotoca 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Kyllian Antonio 4/5 80% #2 Logo Lens Malang Sarr 4/5 80% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lens Amadou Haidara 3/3 100% #2 Logo Lens Kyllian Antonio 3/4 75% #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Endrick 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/2 0% #2 Logo Lens Arthur Masuaku 0/2 0% #3 Logo Lyon Ruben Kluivert 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Nidal Čelik 30/31 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
45% 41% 14%
Série en cours
D
V
V
V
V
D
V
N
N
V
Rencontres précédentes
53% 18 Victoires 24% 8 Nuls 24% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Saud Abdulhamid Saud Abdulhamid Carton rouge

Top commentaires

Ovic 21:02 Allez l'OM !! Vu que notre match est fermé aux commentaires je mets ça ici 😁 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Lyon - Lens en direct commenté

34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lens (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lens.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.3
4.2
Moyenne de cartons par match sur 18 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
William Lavis arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30038
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 17 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion beIN SPORTS 1
Code OL-RCL
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lyon Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lens ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, Clinton Mata, C. Tolisso, O. Mangala, Afonso Moreira, P. Šulc, A. Maitland-Niles, Endrick.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Gorgelin, M. Sarr, N. Čelik, K. Antonio, A. Masuaku, A. Bulatović, A. Haidara, Saud Abdulhamid, W. Saïd, F. Thauvin, F. Sotoca.

Qui arbitre le match Lyon Lens ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Lens ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : W. Saïd 20' 32'.

Top commentaires

Ovic 21:02 Allez l'OM !! Vu que notre match est fermé aux commentaires je mets ça ici 😁 5 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier