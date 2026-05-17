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Match Lyon - Lens en direct commenté
34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lens (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lens.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lyon Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lens ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, R. Kluivert, Clinton Mata, C. Tolisso, O. Mangala, Afonso Moreira, P. Šulc, A. Maitland-Niles, Endrick.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Gorgelin, M. Sarr, N. Čelik, K. Antonio, A. Masuaku, A. Bulatović, A. Haidara, Saud Abdulhamid, W. Saïd, F. Thauvin, F. Sotoca.
- Qui arbitre le match Lyon Lens ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Lens ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : W. Saïd 20' 32'.