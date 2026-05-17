Match Lyon - Lens en direct commenté

34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lens (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Lens. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lens.