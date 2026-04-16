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L’OM vise une pépite écossaise

Par Santi Aouna - Josué Cassé
1 min.
Alfie Osborne @Maxppp

Quatrième de Ligue 1 et toujours en course pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille travaille parallèlement sur la saison prochaine. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le club phocéen suit de près le défenseur central écossais Alfie Osborne, qui fêtera ses 18 ans en juillet.

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Pisté par de nombreux clubs à travers l’Europe, ce défenseur central d’1m96, actuellement sous les couleurs de Hearts et capitaine de l’équipe d’Écosse des moins de 19 ans, a un contrat qui expire à l’été 2026, ce qui donne lieu à une indemnité de formation de 220 000 €. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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