Marseille
Ligue 1 McDonald's
Marseille
Ligue 1 McDonald's

OM
Forme
D
V
D
V
D
Âge moyen
25.62 ans
Bilan des transfers
+40M -101M
Buts
+10 -6
Résultats
2V 0N 3D

À la une

Matchs à la une

21/09 OM PSG betclic 1 3.63 N 4.02 2 1.80
26/09 RCSA OM betclic 1 3.57 N 3.63 2 1.87
30/09 Marseille Ajax
terminé - 16/09 Real Madrid 2 Marseille 1
terminé - 12/09 Marseille 4 Lorient 0

Ligue 1 McDonald's

# Équipe Pts J Dom. Ext.
1 Logo PSG PSG 12 4 21 sept. 08 févr.
2 Logo Lille Lille 10 4 22 mars 07 déc.
3 Logo Monaco Monaco 9 4 14 déc. 05 avr.
4 Logo Lyon Lyon 9 4 01 mars 1-0
5 Logo Strasbourg Strasbourg 9 4 15 févr. 26 sept.
6 Logo Rennes Rennes 7 4 16 mai 1-0
7 Logo Marseille Marseille 6 4
8 Logo Lens Lens 6 4 25 janv. 25 oct.
9 Logo Nice Nice 6 4 26 avr. 23 nov.
10 Logo Toulouse Toulouse 6 4 30 nov. 08 mars
11 Logo Paris FC Paris FC 6 4 5-2 01 févr.
12 Logo Angers Angers 5 4 29 oct. 18 janv.
13 Logo Le Havre Le Havre 3 4 18 oct. 09 mai
14 Logo Nantes Nantes 3 4 04 janv. 03 mai
15 Logo Auxerre Auxerre 3 4 15 mars 01 nov.
16 Logo Lorient Lorient 3 4 4-0 19 avr.
17 Logo Brest Brest 1 4 08 nov. 22 févr.
18 Logo Metz Metz 1 4 12 avr. 04 oct.

Stats globales

Matchs joués
4
Buts contre
4
Buts pour
9
Cartons jaunes
9
Sur pénalty
2
Cartons rouges
1
50% 2 Victoires 0% 0 Nul 50% 2 Défaites
1,5 Points par match

Dernier 11

4-2-3-1

Entraîneurs

Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi 46 ans - 41 matchs officiels Italie
56% 23 victoires 12% 5 nuls 32% 13 défaites
1,87 points par match (en championnat)

Top joueurs

Meilleur buteur
P. Aubameyang 2 M. Greenwood 2 N. Aguerd 1
Meilleur passeur
M. Greenwood 4 B. Nadir 2 A. Vermeeren 1

Palmarès

Ligue des Champions UEFA
1992/1993
1
Ligue 1 McDonald's
1928/1929, 1936/1937, 1947/1948, 1970/1971, 1971/1972, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 2009/2010
10
Coupe de France
1923/1924, 1925/1926, 1926/1927, 1934/1935, 1937/1938, 1942/1943, 1968/1969, 1971/1972, 1975/1976, 1988/1989
10
Trophée des Champions
2010/2011, 2011/2012
2
Coupe de la Ligue BKT
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
3
Ligue 2 BKT
1983/1984, 1994/1995
2

Stades

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 39894
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 59

Autres équipes du club

Logo Marseille O Marseille II
Logo Marseille Marseille U19
Logo Marseille Marseille (féminin)

Informations

Type club masculin
Noms Olympique de Marseille, Marseille
Code OM
Zone France

Tournois de la saison

Logo Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Logo Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Logo Amicaux Club Amicaux Club
Top commentaires
