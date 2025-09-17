OM
Ligue 1 McDonald's
|#
|Équipe
|Pts
|J
|Dom.
|Ext.
|1
|PSG
|12
|4
|21 sept.
|08 févr.
|2
|Lille
|10
|4
|22 mars
|07 déc.
|3
|Monaco
|9
|4
|14 déc.
|05 avr.
|4
|Lyon
|9
|4
|01 mars
|1-0
|5
|Strasbourg
|9
|4
|15 févr.
|26 sept.
|6
|Rennes
|7
|4
|16 mai
|1-0
|7
|Marseille
|6
|4
|8
|Lens
|6
|4
|25 janv.
|25 oct.
|9
|Nice
|6
|4
|26 avr.
|23 nov.
|10
|Toulouse
|6
|4
|30 nov.
|08 mars
|11
|Paris FC
|6
|4
|5-2
|01 févr.
|12
|Angers
|5
|4
|29 oct.
|18 janv.
|13
|Le Havre
|3
|4
|18 oct.
|09 mai
|14
|Nantes
|3
|4
|04 janv.
|03 mai
|15
|Auxerre
|3
|4
|15 mars
|01 nov.
|16
|Lorient
|3
|4
|4-0
|19 avr.
|17
|Brest
|1
|4
|08 nov.
|22 févr.
|18
|Metz
|1
|4
|12 avr.
|04 oct.
Matchs joués
4
Buts contre
4
Buts pour
9
Cartons jaunes
9
Sur pénalty
2
Cartons rouges
1
50% 2 Victoires 0% 0 Nul 50% 2 Défaites
1,5 Points par match
Entraîneurs
Roberto De Zerbi 46 ans - 41 matchs officiels
56% 23 victoires 12% 5 nuls 32% 13 défaites
1,87 points par match (en championnat)
Meilleur buteur
Meilleur passeur
1992/1993
1
1928/1929, 1936/1937, 1947/1948, 1970/1971, 1971/1972, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 2009/2010
10
1923/1924, 1925/1926, 1926/1927, 1934/1935, 1937/1938, 1942/1943, 1968/1969, 1971/1972, 1975/1976, 1988/1989
10
2010/2011, 2011/2012
2
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
3
1983/1984, 1994/1995
2
Autres équipes du club
Informations
Type club masculin
Noms Olympique de Marseille, Marseille
Code OM
Zone France
Tournois de la saison
