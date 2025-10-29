Menu Rechercher
2 - 1
87'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 10e journée
Marseille
2 - 1
MT : 0-1
87'
Angers
Diffusé sur Ligue 1+ 6
Temps forts
70'
2 - 1
R. Vaz (PD Emerson)
52'
1 - 1
R. Vaz (PD P. Aubameyang)
mi-temps
0 - 1
25'
0 - 1
S. Cherif
Classement live 1 Marseille 21 15 Angers 9
Possession 61% Marseille Angers
Tirs 11 5 4 6 5 9
Grosses occasions créées 67% Marseille 2 Angers 1
Compositions Marseille 4-2-3-1 Angers 4-2-3-1
Qui va gagner ?
OM
NUL
ANG
1 2.65 N 2.85 2 2.3
404 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1 #2 Logo Marseille Matt O'Riley 1 #3 Logo Angers Lillian Rao-Lisoa 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 2/2 100% #2 Logo Angers Sidiki Chérif 3/4 75% #3 Logo Angers Louis Mouton 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Angers Haris Belkebla 2
Fautes subies
#1 Logo Angers Himad Abdelli 2 #2 Logo Angers Haris Belkebla 2
Ballons touchés
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 122
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3 #2 Logo Angers Louis Mouton 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Angers Jacques Ekomié 4/5 80% #2 Logo Angers Haris Belkebla 5/7 71% #3 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 8/13 62%
Interceptions
#1 Logo Marseille Emerson 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Lanroy Machine 2/2 100% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2/2 100% #3 Logo Marseille Conrad Egan-Riley 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Angers Louis Mouton 0/7 0% #2 Logo Marseille Angel Gomes 0/4 0% #3 Logo Marseille Mason Greenwood 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Angers Djibirin Harouna 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Angers Sidiki Chérif 0/3 0% #2 Logo Angers Louis Mouton 0/2 0% #3 Logo Angers Carlens Arcus 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Nayef Aguerd 111/113 98% #2 Logo Marseille Arthur Vermeeren 31/33 94% #3 Logo Marseille Emerson 75/80 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Emerson 23

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
29% 37% 34%
Série en cours
D
D
V
V
V
V
N
D
D
D
Rencontres précédentes
44% 8 Victoires 44% 8 Nuls 11% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à l'épaule Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure au mollet Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville
Pierrick Capelle Pierrick Capelle Inconnu Louis Mouton Louis Mouton Maladie Louis Mouton Louis Mouton Blessure musculaire Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure au mollet Jim Allevinah Jim Allevinah Inconnu Jim Allevinah Jim Allevinah Blessure musculaire Sidiki Chérif Sidiki Chérif Blessure à la cuisse Haris Belkebla Haris Belkebla Blessure au pied Marius Louãr Marius Louãr Blessure au visage Prosper Peter Prosper Peter Blessure à la jambe Emmanuel Biumla Emmanuel Biumla Blessure à la cuisse Abdoulaye Bamba Abdoulaye Bamba Blessure au mollet

Match Marseille - Angers en direct commenté

10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Angers (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Angers. Ce match aura lieu le mercredi 29 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Angers.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.2
3.7
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Thomas Luczynski arbitre assistant
Cédric Favre arbitre assistant
Aurélien Petit quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Jérémie Pignard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40632
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 29 octobre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion Ligue 1+ 6
Code OM-ANG
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Angers SCO
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Angers en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+ 6.

Où voir le match Marseille Angers en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Angers ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, A. Murillo, P. Højbjerg, A. Vermeeren, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : H. Koffi, J. Ekomié, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, H. Abdelli, H. Belkebla, L. Raolisoa, L. Mouton, Y. Belkhdim, S. Cherif.

Qui arbitre le match Marseille Angers ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Angers ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Angers ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Angers ?

Un seul but a été inscrit pour Angers par S. Cherif 25'.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : R. Vaz 52' 70'.

