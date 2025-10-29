Prono
Match Marseille - Angers en direct commenté
10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Angers (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Angers. Ce match aura lieu le mercredi 29 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Angers.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Angers en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+ 6.
- Où voir le match Marseille Angers en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Angers ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, C. Egan-Riley, A. Murillo, P. Højbjerg, A. Vermeeren, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Angers SCO : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : H. Koffi, J. Ekomié, J. Lefort, O. Camara, C. Arcus, H. Abdelli, H. Belkebla, L. Raolisoa, L. Mouton, Y. Belkhdim, S. Cherif.
- Qui arbitre le match Marseille Angers ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Angers ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Angers ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Angers ?
Un seul but a été inscrit pour Angers par S. Cherif 25'.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : R. Vaz 52' 70'.