Grosse concurrence pour l’OM dans le dossier Timothy Weah

L’été de Timothy Weah promet quelques rebondissements. Moins utilisé par Igor Tudor depuis son arrivée sur le banc de la Juventus, l’international américain (44 sélections, 6 buts) pourrait bien quitter le Piémont où il a posé ses valises il y a deux ans provenance du LOSC contre 11 M€. Il pourrait même faire son retour en France. Le joueur de 25 ans est courtisé par l’OM. A l’heure où l’on écrit ces lignes, aucune offre n’a été transmise. Rien ne dit que l’ancien Lillois sera Marseillais la saison prochaine

Il dispose encore de trois ans de contrat avec la Vieille Dame où il a toujours un rôle à jouer dans l’effectif (43 matchs toutes compétitions confondues, 6 buts et 5 passes décisives) mais pourrait être cédé moyennant 15 M€. Et puis, il y a également pas mal de concurrence dans ce dossier. Il faut regarder en direction de la Premier League, plus argentée, comme nous vous l’indiquions le 19 juin dernier.

Weah pisté en Angleterre et en France

Tottenham et Everton étaient sur le coup. Aujourd’hui, la donne a légèrement changé car d’après nos informations, les Toffees sont toujours là, en plus de Leeds, nouveau promu en première division. Les projets sont très différents entre un club qui va jouer son maintien et un autre participant à la Ligue des Champions. À ce propos, Timothy Weah a l’embarras du choix puisque la Juventus jouera la C1, comme l’OM et un autre courtisan que l’on retrouve en Ligue 1 cette fois.

Vous l’avez compris, il s’agit de l’AS Monaco, qui, d’après nos dernières informations, apprécie le profil du joueur formé au PSG en tant qu’attaquant. Ce dernier est capable de jouer à plusieurs postes dans le couloir droit, idéal pour une équipe évoluant avec des pistons. Le club princier a en revanche un impératif. Il doit attendre de vendre Vanderson, le titulaire à ce poste. Le Brésilien de 24 ans ne manque pas de prétendants entre le FC Barcelone ou encore l’AC Milan mais il est pour l’heure toujours un joueur de l’ASM.