OM : les mots de Pierre-Emerick Aubameyang sur Adrien Rabiot

Auteur d’un match XXL, conclu par un doublé ce samedi face au Paris FC (5-2), Pierre-Emerick Aubameyang a rappelé qu’il avait encore de l’énergie à revendre, même à 36 ans. Au coup de sifflet final, le Gabonnais a loué les valeurs collectives de ses coéquipiers, surtout dans un contexte aussi brûlant qu’actuellement. Il a aussi rappelé à quel point l’absence d’un joueur comme Adrien Rabiot pouvait être préjudiciable, même si son équipe a fait le job aujourd’hui.

«Si Rabiot a manqué ? Ouais, on est tous conscients qu’après la saison qu’il a faite l’an dernier, il était un élément important. Quand il y a un grand joueur en moins, ça se ressent. Ce qu’il faut noter, c’est la force du collectif, de savoir que même dans les moments difficiles, quand les grands joueurs sont pas là , on est capable de faire les efforts», a-t-il exprimé au micro de beIN Sports.

