Le message de Jonathan Rowe pendant OM - Paris FC

Par Jordan Pardon
1 min.
Jonathan Rowe @Maxppp

Son transfert à Bologne ne fait plus vraiment de doutes, mais Jonathan Rowe n’a pas zappé l’OM. Si l’aventure marseillaise de l’Anglais a beau s’être terminée en eau de boudin suite à sa bagarre avec Adrien Rabiot, il était quand même devant la rencontre de ses anciens coéquipiers face au Paris FC, ce samedi après-midi.

𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢
La story Instagram de Jonathan Rowe.
Sur son compte Instagram, l’attaquant de 22 ans a posté une story pour exprimer son soutien aux Marseillais : «bonne chance les gars», a-t-il écrit devant son écran, avec un cœur bleu. L’officialisation de son transfert à Bologne devrait tomber dans les prochaines heures. L’OM récupérera 19,5 millions d’euros, et bénéficiera de 10% sur une possible future vente.

