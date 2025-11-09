CAN 2025 : le scénario catastrophe prend forme pour le Maroc !

« Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer ». Les propos de Roberto De Zerbi sur Nayef Aguerd après le match de l’OM contre Brest (3-0) samedi ont sûrement glacé le sang de beaucoup de fans de l’OM… et de beaucoup de Marocains.

Effectivement, les fans des Lions de l’Atlas viennent de recevoir une deuxième très mauvaise nouvelle en quelques jours seulement. Achraf Hakimi est ainsi blessé et risque de manquer cette CAN à la maison, ou du moins, de manquer les premières rencontres. Même si le Parisien s’est, comme dévoilé par nos soins, fixé l’objectif d’être là face aux Comores pour le match d’ouverture le 21 décembre. Avec la blessure d’Aguerd contre Brest, c’est un nouveau cadre marocain qui a des chances de louper ce rendez-vous ô combien attendu.

Préoccupation totale au Maroc

De quoi faire réagir au Maroc, puisque le Parisien comme le Marseillais sont des éléments indispensables de la sélection de Walid Regragui. « C’est tout un pays qui retient son souffle », indique ainsi le média Bladi, qui évoque un « scénario catastrophe » au lendemain de la blessure d’Aguerd. « Cette nouvelle alerte physique intervient au moment où le Maroc s’apprête à disputer deux rencontres importantes des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, face à l’Ouganda et le Mozambique (correction : ce sont des rencontes amicales, NDLR) », explique de son côté SNRT News, et tout indique que le défenseur central ne sera pas là pour ces matchs.

En interne, on est déjà très inquiet en vue de la CAN. « Cette évolution suscite l’inquiétude au sein de l’équipe nationale marocaine », indique ainsi Hibapress. « Une chose est sûre : aucun risque ne sera pris concernant le défenseur, alors qu’une échéance majeure se profile dans moins de deux mois. Ce n’est clairement pas le moment de compromettre sa condition physique », rajoute le site Liondelatlas.ma. Espérons pour le Maroc qu’Aguerd comme Hakimi reviennent à temps…