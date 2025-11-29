PL : Fulham prend le meilleur sur Tottehnam
Après sa déroute à Arsenal en championnat (4-1) et son revers à Paris en C1 (5-3), Tottenham (10e) recevait Fulham (15e) dans le cadre de la 13e journée de Premier League. Un derby londonien - parmi les nombreuses oppositions de la capitale anglaise - qui a mal débuté pour les Spurs. Après six minutes, les Cottagers de Marco Silva menaient de deux buts, grâce à Kenny Tete (4e, 0-1) et à Harry Wilson (6e, 0-2)… bien aidé également par Vicario.
Alors que les supporters commençaient à s’impatienter et à perdre espoir, Mohamed Kudus réduisait l’écart pour les locaux (59e, 1-2). En vain, puisque Tottenham a tout de même perdu son cinquième match de la saison en championnat (1-2). La troupe de Thomas Frank n’a plus gagné en PL depuis le 26 octobre dernier à Everton (0-3) et reste 10e au classement. En face, c’est une deuxième victoire de suite pour Fulham, après la victoire contre Sunderland. Les pensionnaires de Craven Cottage restent 15es.
