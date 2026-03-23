Tottenham : Igor Tudor remplacé par un ancien coach de Monaco ?

La pression s’intensifie autour de l’avenir d’Igor Tudor à Tottenham après la lourde défaite (0-3) à domicile contre Nottingham Forest, qui prolonge une série alarmante de 13 matches de Premier League sans victoire. À sept journées de la fin, les Spurs ne possèdent plus qu’une faible marge sur la zone de relégation et la direction étudie déjà différentes options pour provoquer un électrochoc. Arrivé récemment pour tenter de redresser la saison, le technicien croate voit son crédit s’effriter rapidement, notamment après certains choix contestés, comme la mise sur le banc de Xavi Simons malgré ses performances convaincantes en milieu de semaine.

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Et selon les informations du Telegraph, le nom d’Adi Hütter circule avec insistance pour prendre la relève. Libre depuis son départ de l’AS Monaco, l’entraîneur autrichien figure parmi les pistes sérieusement étudiées par la direction londonienne, qui dispose de la trêve internationale pour trancher. Connu pour son style de jeu offensif et son expérience dans plusieurs championnats européens, Hütter pourrait incarner une solution rapide pour tenter de relancer Tottenham dans le sprint final et assurer le maintien en Premier League. Une décision pourrait intervenir avant la reprise du championnat et le déplacement crucial sur la pelouse de Sunderland.