Menu Rechercher
Commenter 8
Premier League

Tottenham : Igor Tudor remplacé par un ancien coach de Monaco ?

Par Valentin Feuillette
1 min.
Igor Tudor face à l'Atlético @Maxppp

La pression s’intensifie autour de l’avenir d’Igor Tudor à Tottenham après la lourde défaite (0-3) à domicile contre Nottingham Forest, qui prolonge une série alarmante de 13 matches de Premier League sans victoire. À sept journées de la fin, les Spurs ne possèdent plus qu’une faible marge sur la zone de relégation et la direction étudie déjà différentes options pour provoquer un électrochoc. Arrivé récemment pour tenter de redresser la saison, le technicien croate voit son crédit s’effriter rapidement, notamment après certains choix contestés, comme la mise sur le banc de Xavi Simons malgré ses performances convaincantes en milieu de semaine.

La suite après cette publicité

Et selon les informations du Telegraph, le nom d’Adi Hütter circule avec insistance pour prendre la relève. Libre depuis son départ de l’AS Monaco, l’entraîneur autrichien figure parmi les pistes sérieusement étudiées par la direction londonienne, qui dispose de la trêve internationale pour trancher. Connu pour son style de jeu offensif et son expérience dans plusieurs championnats européens, Hütter pourrait incarner une solution rapide pour tenter de relancer Tottenham dans le sprint final et assurer le maintien en Premier League. Une décision pourrait intervenir avant la reprise du championnat et le déplacement crucial sur la pelouse de Sunderland.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Igor Tudor
Adi Hütter

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Igor Tudor Igor Tudor
Adi Hütter Adi Hütter
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier