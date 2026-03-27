Tottenham pense encore à Sean Dyche

Que va faire Tottenham avec Igor Tudor ? Le coach croate n’a pas gagné un seul match de Premier League depuis sa nomination le 14 février dernier, et les Spurs n’ont désormais plus de marge, postés à une périlleuse 17e place au championnat. La rumeur d’un limogeage précoce s’intensifie depuis quelques jours. Mais le choix numéro 1 du board, Roberto De Zerbi, ne se concrétise pas, puisque l’entraîneur italien préférerait prendre l’équipe en main à l’intersaison, avec l’assurance qu’elle soit en Premier League.

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Dès lors, les dirigeants se penchent sur d’autres profils pour sauver le club d’une relégation honteuse. Et selon le Daily Telegraph, le nom de Sean Dyche revient de plus en plus. Déjà cité parmi les candidats potentiels, l’ancien coach de Burnley, Everton ou plus récemment Nottingham Forest est considéré comme le pompier de service le plus efficace du moment en Angleterre. Mais la difficulté serait de le convaincre de ne venir qu’en tant qu’intérimaire jusqu’à la fin de la saison.