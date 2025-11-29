Menu Rechercher
Tottenham : la terrible boulette de Guglielmo Vicario contre Fulham

Par Kevin Massampu
Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham Hotspur @Maxppp
Tottenham dans le dur. Terrassé par Arsenal en championnat (4-1), puis par le PSG en C1 (5-3), les Spurs accueillent Fulham, ce samedi soir, pour le compte de la 13e journée de Premier League. Un match que les hommes de Thomas Frank ont débuté de manière catastrophique à domicile, avec notamment une énorme boulette de leur gardien, Guglielmo Vicario. Après avoir devancé Raúl Jiménez, l’international italien s’est aventuré à l’extérieur de sa surface et a raté son dégagement. 

😱 MAIS QUE FAIT VICARIO ?! Tottenham est déjà mené 2–0 à domicile face à Fulham 😳

Un début de match cauchemardesque pour les hommes de Thomas Frank…

#TOTFUL | #PremierLeague
Après l’interception de Kenny Tête, Harry Wilson enroula parfaitement son ballon en première intention pour marquer dans le but vide et faire le break pour les Cottagers (6e). Alors que la seconde période vient de reprendre, Fulham domine donc Tottenham dans ce nouveau derby londonien (0-2)… Bien aidé par Vicario.

