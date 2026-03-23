Mercato : Roberto De Zerbi discute sérieusement avec un club

Ce lundi matin, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ définitif de Pablo Longoria. L’ancien président est désormais libre et sur le marché. Et il n’est pas le seul dans cette position. Roberto De Zerbi (46 ans) est également disponible, lui qui a quitté l’écurie phocéenne le 12 février dernier. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord », pouvait-on lire dans le communiqué de presse publié à 2h35 du matin. Très attaché au club phocéen et à ses supporters, le natif de Brescia a tourné une courte, mais très belle page de sa carrière.

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À présent, il souhaite en écrire une nouvelle. Sollicité par la Fiorentina, RDZ est surtout annoncé avec insistance en Premier League. Un championnat dans lequel son travail est reconnu depuis son passage remarqué à Brighton. Manchester United et Tottenham sont les deux noms qui reviennent le plus souvent. Si Michael Carrick pourrait continuer à la tête des Red Devils, le banc des Spurs semble, lui, plus abordable. Arrivé pour remplacer Thomas Frank, Igor Tudor enchaîne les désillusions. Outre les résultats catastrophiques, son entente avec son vestiaire ne serait pas vraiment au beau fixe depuis l’épisode avec Antonín Kinsky contre l’Atlético de Madrid.

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RDZ ne dit pas non aux Spurs mais…

Le Croate est toujours en poste, mais chaque jour où presque les médias anglais assurent qu’il va être remercié. Ce lundi, The Telegraph remet une bonne pièce dans la machine. Ainsi, la publication britannique, réputée pour son sérieux, confirme que Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de la maison et actuel sélectionneur des États-Unis, et RDZ sont les deux favoris de la direction pour ce poste. Jusqu’ici, rien de bien nouveau. Mais le quotidien britannique nous apporte quelques précisions concernant l’Italien. On apprend donc qu’il est ouvert à l’idée de prendre le poste d’entraîneur à Tottenham cet été.

Les Spurs ont d’ailleurs déjà entamé les discussions avec le technicien transalpin, qui correspond à ce qu’ils souhaitent (un entraîneur expérimenté avec un style bien à lui, ndlr), et son entourage concernant une potentielle arrivée. En revanche, De Zerbi a déjà posé une condition. Il signera si le club londonien se maintient en Premier League. Ce qui n’est pas gagné, mais loin d’être impossible. Les Londoniens sont actuellement à la 17e place du classement en Angleterre. RDZ doit suivre tout cela de très près, tout comme la recherche d’un nouveau directeur sportif à Tottenham. Le nom de Sebastian Kehl, qui vient de quitter le BVB, est mentionné. Il reste à savoir si De Zerbi, qui suit aussi ce qu’il se passe à MU et Liverpool, serait compatible avec le dirigeant et surtout si Tottenham restera dans l’élite. La suite au prochain épisode…