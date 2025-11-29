PSG : la colère noire de Lucas Chevalier après le tacle assassin de Lamine Camara

Le Paris Saint-Germain replonge. Après trois victoires consécutives, dont un gros succès cette semaine contre Tottenham, en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique sont tombés sur la pelouse de l’AS Monaco, après avoir concédé un but de Minamino (1-0). Une défaite qui peut être lourde de conséquences en cas de victoire de l’OM contre Toulouse ce samedi soir et même en cas de succès du RC Lens contre Angers, puisqu’ils risquent de perdre leur première place et de finir la journée à la troisième place.

Lucas Chevalier a eu très peur

Questionné après la rencontre, Lucas Chevalier (24 ans) a poussé un coup de gueule, en expliquant que le rythme des matches et les blessures récurrentes n’ont pas aidé. « Pas mal de choses n’ont pas fonctionné, on a manqué d’impact, il y a des pertes de ballons bêtes, mais aussi dans l’agressivité… on n’était pas à 100%. Monaco a été plus tranchant, on a poussé, mais pas suffisamment pour aller chercher la victoire aujourd’hui. Cela se joue à un but. On enchaine beaucoup les matches, c’est une saison particulière, il y a beaucoup de blessés », a-t-il d’abord lâché.

Avant de revenir sur un fait de jeu qui a choqué lors de son contact avec Lamine Camara. Dès la 12e minute, le milieu de terrain monégasque a tenté de chiper le ballon au portier parisien, mais a complètement raté son tacle et aurait pu gravement blesser l’international français, qui est resté au sol plusieurs secondes. L’international sénégalais n’a écopé que d’un carton jaune, et les images de la cheville du gardien laissent penser qu’il s’en est plutôt bien sorti.

Luis Enrique également surpris

Même Rafel Pol, adjoint de Luis Enrique, avait du mal à comprendre au retour des vestiaires, d’autant plus que M. Turpin n’a pas été appelé par le VAR après cette action. « Pour ma cheville ? Franchement, ça pourrait aller mieux. Je pense que tout le monde l’a vu : aujourd’hui, ma carrière aurait pu basculer, j’ai eu énormément de chance. Parfois, il y a des gestes qu’il faut éviter, et aujourd’hui, je sais que je vais pouvoir continuer à jouer au football toutes les semaines. J’ai vraiment eu beaucoup de chance », a-t-il lâché sur beIN Sports.

Défendu par Luis Enrique, qui s’est également inquiété après le tacle sulfureux : « Lucas chevalier a eu beaucoup de chance aujourd’hui, parce que je pense que… je ne vais rien dire de plus parce que ce n’est pas mon travail, mais c’est incroyable ! Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance… », a analysé l’entraîneur francilien. Plus de peur que de mal pour le portier du Paris Saint-Germain et des Bleus.