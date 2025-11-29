Ligue 1 : l’AS Monaco fait chuter le PSG

Duels d’Européens au Stade Louis-II, ce samedi, entre l’AS Monaco (8e) et le Paris Saint-Germain (1er) lors de cette 14e journée de Ligue 1. Après le nul à Páfos en Ligue des Champions (2-2), les Monégasques devaient enfin retrouver le goût de la victoire, eux qui restaient sur trois revers d’affilée en championnat. Pour ce choc face au leader parisien, Sébastien Poscognoli alignait un 4-2-3-1 avec Jordan Teze associé à Lamine Camara au milieu, en lieu et place d’un Zakaria suspendu. Akliouche, Minamino et Golovin accompagnaient Balogun devant. En face, Luis Enrique réalisait trois changements par rapport à l’équipe qui avait dominé Tottenham (5-3) en milieu de semaine. Avec la blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernández débutait sur le couloir gauche, tandis que Lee et Mayulu prenaient la place de Barcola et de Ndjantou pour accompagner Kvaratskhelia, en attaque.

Le premier fait de jeu majeur de cette rencontre est intervenu à la 12e minute, après une grosse semelle de Camara sur Lucas Chevalier. M. Turpin décidait alors de ne sortir qu’un carton jaune au Sénégalais. Une action qui rappelle le geste dangereux de Wilfried Singo sur Gianluigi Donnarumma, non-sanctionné par M. Letexier, la saison passée. Il aura fallu attendre 20 minutes avant de voir les premières tentatives sur les cages parisiennes et monégasques. La première tentative de l’ASM signée Golovin trouvait les gants de Chevalier (22e). Dans la foulée, la frappe de Kvaratskhelia était contrée (24e). Vitinha, lui, voyait sa frappe être relâchée par Hradecky (26e). Deux minutes plus tard, Balogun centrait pour Minamino au second poteau. Le Japonais reprenait parfaitement le ballon du gauche, forçant Chevalier à sortir une très grosse parade pour empêcher le PSG d’être mené (28e). Malgré quelques incursions parisiennes, ce sont bien les Monégasques qui ont eu les meilleures occasions et qui étaient les plus proches de prendre l’avantage. Après avoir trouvé le poteau (34e), Salisu marquait de la tête après un centre de Caio Henrique. Mais le but fut finalement refusé pour un hors-jeu de Teze sur l’action (41e). Les champions de France en titre ont eu un dernier frisson, lorsque Balogun était trouvé dans la surface, avant que Hernández n’empêche l’Américain d’armer sa frappe (45e+1).

Le PSG pourrait perdre sa 1ère place

En seconde période, c’est le PSG qui a frappé en premier avec un excellent ballon de Mayulu pour Kvaratskhelia, mais le Géorgien butait sur Hradecky (54e). Dans les secondes qui ont suivi, Mayulu passait tout proche du but après une belle tête (55e). Après une période plus équilibrée, l’AS Monaco a finalement trouvé la faille. Tout part d’une ouverture de Salisu pour Golovin sur la gauche. Le Russe trouva ensuite Takumi Minamino dans la surface, qui ajusta Chevalier d’une frappe du gauche pour l’ouverture du score (68e, 1-0). Une réalisation qui récompensait alors l’AS Monaco, la formation la plus entreprenante de cette rencontre. Mais la suite de la rencontre n’a pas été facile pour les locaux.

Après une faute de Kehrer sur Mbaye, M. Turpin assénait d’abord un carton jaune à l’ex-joueur du PSG… avant que la VAR ne l’appelle et qu’elle ne lui fasse changer sa décision, en un carton rouge (80e). Sans leur capitaine, mais avec Paul Pogba pour ses débuts à Louis-II, les joueurs de la Principauté ont dû serrer les dents. Malgré les entrées de Dembélé, de Ramos et de Ndjantou, le PSG n’a pas été en mesure d’égaliser et s’est incliné pour la deuxième fois en championnat cette saison (1-0). Le club parisien pourrait perdre sa place de leader, en cas de victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse, dans la soirée. En face, Monaco sort enfin la tête de l’eau et monte provisoirement à la 6e place du classement.