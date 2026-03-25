Rayane Bounida appelé avec le Maroc !
1 min.
@Maxppp
Considéré comme un talent depuis son plus jeune âge, Rayane Bounida s’est imposé petit à petit du côté de l’Ajax Amsterdam. Et ses récentes performances en club commençaient à faire parler au niveau des sélections.
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Équipe du Maroc @EnMaroc – 23:09
لنرحب بـ ريــــان بــونــيــدا في أول إستدعاء له رفقة منتخبنا الوطني 🦁Voir sur X
𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 🤩 First call-up for Rayane Bounida with our National Team 🇲🇦
#DimaMaghrib
𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 🤩 First call-up for Rayane Bounida with our National Team 🇲🇦
#DimaMaghrib
Car l’ancienne star des réseaux sociaux pouvait jouer pour la Belgique et le Maroc. Convoité par la fédération belge, le jeune milieu offensif de 20 ans a finalement opté pour le Maroc. Après avoir officiellement fait son changement de nationalité, Bounida a eu une belle surprise ce mercredi soir. Le nouveau sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi a décidé de le convoquer en A pour les matches face à l’Equateur et au Paraguay. Il a rejoint le groupe à Madrid.
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