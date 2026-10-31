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Match Milan - Inter Milan en direct commenté
10e journée de Serie A - samedi 31 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Milan et Inter Milan (Serie A, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Serie A entre Milan et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Milan et Inter Milan.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Milan et Inter Milan en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Milan Inter Milan en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Milan et Inter Milan ?
AC Milan : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 4-4-1-1 : M. Maignan, S. Diawara, S. Pavlović, K. De Winter, Mario Gila, C. Pulisic, L. Modrić, Y. Musah, D. Moreira, A. Rabiot, Gonçalo Ramos.
Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : Josep Martínez, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, Carlos Augusto, P. Sučić, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Spence, A. Diouf, M. Thuram.
- Qui arbitre le match Milan Inter Milan ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Milan Inter Milan ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Milan Inter Milan ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Milan ?
Un seul but a été inscrit pour Milan par C. Pulisic 6'.