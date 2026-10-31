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1 - 0
9'
Serie A 2026/2027 10e journée
Milan
1 - 0
9'
Inter Milan
Diffusé sur DAZN
Temps forts
6'
1 - 0
C. Pulisic (PD D. Moreira)
Voir le live commenté
Classement live 2 Inter Milan 25 4 Milan 21
Possession 51% Milan Inter Milan
Tirs 1 0 0 1 0 0
Grosses occasions créées 100% Milan 1 Inter Milan 0
Compositions Milan 4-4-1-1 Inter Milan 3-5-1-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 MIL N NUL 2 INT
147 participants Terminé
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#1 Logo AC Milan Diego Moreira 1

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Rencontres précédentes
31% 17 Victoires 20% 11 Nuls 49% 27 Victoires

Blessures & suspensions

Omari Hutchinson Omari Hutchinson Coup Diego Moreira Diego Moreira Ischio-jambiers Strahinja Pavlović Strahinja Pavlović Coup Adrien Rabiot Adrien Rabiot Blessure au mollet Ruben Loftus-Cheek Ruben Loftus-Cheek Blessure à la cuisse Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Blessure à la hanche Alexis Saelemaekers Alexis Saelemaekers Blessure à la cheville Mario Gila Mario Gila Blessure à la cheville Matteo Gabbia Matteo Gabbia Blessure à la cuisse Francesco Camarda Francesco Camarda Maladie
Benjamin Pavard Benjamin Pavard Blessure à l'aine John Stones John Stones Blessure à la cuisse Lautaro Martínez Lautaro Martínez Ischio-jambiers Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Curtis Jones Curtis Jones Blessure à l'aine Luis Henrique Luis Henrique Blessure à l'aine Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire

Match Milan - Inter Milan en direct commenté

10e journée de Serie A - samedi 31 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Milan et Inter Milan (Serie A, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Serie A entre Milan et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Milan et Inter Milan.

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
1.8
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Giorgio Peretti arbitre assistant
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Marco Di Bello quatrième arbitre
Giacomo Camplone arbitre VAR
Paolo Silvio Mazzoleni arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 50767
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 63

Match en direct

Date 31 octobre 2026 20:45
Compétition Serie A
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion DAZN
Code MIL-INT
Zone Italie
Équipe à domicile AC Milan
Équipe à l'extérieur Inter Milan
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Milan et Inter Milan en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 octobre 2026 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Milan Inter Milan en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Milan et Inter Milan ?

AC Milan : le coach Ruben Amorim a choisi une formation en 4-4-1-1 : M. Maignan, S. Diawara, S. Pavlović, K. De Winter, Mario Gila, C. Pulisic, L. Modrić, Y. Musah, D. Moreira, A. Rabiot, Gonçalo Ramos.

Inter Milan : de son côté, l'équipe dirigée par C. Chivu évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : Josep Martínez, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, Carlos Augusto, P. Sučić, H. Çalhanoğlu, N. Barella, D. Spence, A. Diouf, M. Thuram.

Qui arbitre le match Milan Inter Milan ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Milan Inter Milan ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Milan Inter Milan ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Milan ?

Un seul but a été inscrit pour Milan par C. Pulisic 6'.

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