Match Milan - Inter Milan en direct commenté

10e journée de Serie A - samedi 31 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Milan et Inter Milan (Serie A, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Serie A entre Milan et Inter Milan. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Milan et Inter Milan.