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Match Barcelone - Alavés en direct commenté
11e journée de Liga - samedi 31 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Alavés (Liga, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Alavés.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Alavés en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 octobre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Alavés en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Alavés ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, F. de Jong, Pau Cubarsí, Brian Fariñas, Fermín López, Rodri, Pedri, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.
Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Antonio Sivera, Y. Enríquez, V. Koski, N. Tenaglia, Jonny, Denis Suárez, C. Protesoni, Ander Guevara, Ángel Pérez, A. Rebbach, L. Boyé.
- Qui arbitre le match Barcelone Alavés ?
Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Alavés ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Alavés ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.