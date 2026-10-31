Match Barcelone - Alavés en direct commenté

11e journée de Liga - samedi 31 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Alavés (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Alavés.