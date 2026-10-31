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21h00
31/10
Liga 2026/2027 11e journée
Barcelone
21h00
Alavés
Diffusé sur DAZN, Disney+
Classement 2 Barcelone 27 7 Alavés 12
Compositions Barcelone 4-3-3 Alavés 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 ALA
348 participants Fin dans 13s
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Analyse avant-match

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Rencontres précédentes
76% 16 Victoires 14% 3 Nuls 10% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Eric García Eric García Blessure à la cuisse Xavi Espart Xavi Espart Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure à la cuisse Dani Olmo Dani Olmo Blessure à l'aine Jules Koundé Jules Koundé Blessure à la cheville Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Mikel Rodríguez Mikel Rodríguez Lésion du ligament croisé antérieur du genou Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez Blessure à la cheville Denis Suárez Denis Suárez Blessure musculaire Facundo Garcés Facundo Garcés Lésion du ligament croisé antérieur du genou Hugo Novoa Hugo Novoa Inconnu Facundo Garcés Facundo Garcés Conduite répréhensible

Match Barcelone - Alavés en direct commenté

11e journée de Liga - samedi 31 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Alavés (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Alavés. Ce match aura lieu le samedi 31 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Alavés.

On en parle

Arbitres

Adrián Cordero Vega arbitre principal
0.3
4.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Samuel García Aguilera arbitre assistant
Israel Bárcena Rodríguez arbitre assistant
Luis Enrique Morona del Campo quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 65102
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 31 octobre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion DAZN, Disney+
Code BAR-ALA
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Alavés
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Alavés en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 octobre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Barcelone Alavés en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Alavés ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, F. de Jong, Pau Cubarsí, Brian Fariñas, Fermín López, Rodri, Pedri, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.

Alavés : de son côté, l'équipe dirigée par Quique Sánchez Flores évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : Antonio Sivera, Y. Enríquez, V. Koski, N. Tenaglia, Jonny, Denis Suárez, C. Protesoni, Ander Guevara, Ángel Pérez, A. Rebbach, L. Boyé.

Qui arbitre le match Barcelone Alavés ?

Adrián Cordero Vega est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Alavés ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Alavés ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

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