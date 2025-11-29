Menu Rechercher
17'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 14e journée
Monaco
0 - 0
17'
PSG
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 4.00 N 3.80 2 1.62
Classement live 1 PSG 31 8 Monaco 21
Possession 54% PSG Monaco
Tirs 1 0 0 1 0 0
Compositions Monaco 4-2-3-1 PSG 4-3-3
Prono

Qui va gagner ?
ASM
NUL
PSG
1 4 N 3.8 2 1.62
479 participants Terminé
Stats joueurs

Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
17% 40% 42%
Série en cours
N
D
D
V
D
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
29% 15 Victoires 33% 17 Nuls 38% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Christian Mawissa Christian Mawissa Blessure musculaire Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Eric Dier Eric Dier Blessure au mollet Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Denis Zakaria Denis Zakaria Carton rouge
Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville

Match Monaco - PSG en direct commenté

14e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et PSG (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et PSG. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et PSG.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0.1
2.3
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Ruddy Buquet quatrième arbitre
Gaël Angoula arbitre VAR
Jérémie Pignard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7957
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 43

Match en direct

Date 29 novembre 2025 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ASM-PSG
Zone France
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Monaco PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et PSG ?

AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, J. Teze, Vanderson, L. Camara, T. Kehrer, M. Akliouche, T. Minamino, A. Golovin, F. Balogun.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, Lee Kang-In.

Qui arbitre le match Monaco PSG ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco PSG ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2025, coup d'envoi 17:00.

