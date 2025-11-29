Prono
Match Monaco - PSG en direct commenté
14e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et PSG (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Monaco et PSG. Ce match aura lieu le samedi 29 novembre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et PSG.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Monaco PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et PSG ?
AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Caio Henrique, M. Salisu, J. Teze, Vanderson, L. Camara, T. Kehrer, M. Akliouche, T. Minamino, A. Golovin, F. Balogun.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, S. Mayulu, Lee Kang-In.
- Qui arbitre le match Monaco PSG ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco PSG ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2025, coup d'envoi 17:00.