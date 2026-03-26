Barça : l’opération Bastoni est lancée

Le FC Barcelone prépare déjà sa saison prochaine. Sur leurs tablettes, plusieurs profils ont déjà été cités, et c’est notamment le cas d’Alessandro Bastoni (26 ans). En effet, le défenseur de l’Inter Milan est très scruté par les dirigeants catalans. Par ailleurs, Deco, le directeur sportif de l’actuel leader de Liga, s’était même déjà approché de son entourage en Italie, afin de s’offrir ses services cet été. S’il y a quelques mois, l’opération semblait pratiquement inaccessible, il y a maintenant de l’optimisme en Espagne comme l’indique Sport. Ils considèrent qu’il a énormément grandi, et qu’il réalise de belles prestations dans les grands rendez-vous, particulièrement lors de la demi-finale de C1 la saison dernière.

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Avec son profil de gaucher et son autorité sur le terrain, il pourrait grandement apporter aux Blaugranas, puisque ce secteur semble fragile. Dès son arrivée, il pourrait devenir un leader défensif, mais le prix à payer pour le voir sous la tunique du Barça serait d’environ 80 millions d’euros. Comme l’indique la source, en Espagne, on veut faire avancer le dossier avec une formule claire : un paiement et l’option d’inclure un joueur dans l’accord. Plusieurs noms peuvent apparaître sur la table et celui qui intéresserait maintenant les dirigeants de Serie A est Gerard Martín. Titulaire, mais pas essentiel, il aurait surtout du mal avec l’arrivée de Bastoni. À l’heure actuelle, le contrat de l’Italien avec les Milanais court jusqu’en 2028. Affaire à suivre…