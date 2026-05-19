Inter : Benjamin Pavard ne restera pas

Hier, Benjamin Pavard a officialisé la fin de son aventure à l’OM. « Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite.»

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Pour le champion du monde 2018, la suite ne s’écrira pas à l’Inter. La Gazzetta dello Sport confirme que le polyvalent défenseur n’entre pas dans les plans de Cristian Chivu et des Nerazzurri. Il va devoir chercher un nouveau point de chute cet été, lui qui aura du temps libre puisqu’il n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026.