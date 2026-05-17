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0 - 0
45+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 34e journée
Paris FC
0 - 0
45+1'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+ 3
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 6.25 N 4.80 2 1.40 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 77 11 Paris FC 42
Possession 61% PSG Paris FC
Tirs 9 4 2 5 1 3
Grosses occasions créées 100% Paris FC 1 PSG 0
Compositions Paris FC 4-2-3-1 PSG 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
PFC
NUL
PSG
1 6.25 N 4.8 2 1.4
511 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 1
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Otávio 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Dimitri Lucea 7/10 70% #3 Logo Paris FC Marshall Munetsi 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Dimitri Lucea 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Dimitri Lucea 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 0/5 0% #2 Logo Paris FC Moses Simon 0/4 0% #3 Logo Paris FC Rudy Matondo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Jonathan Ikoné 0/2 0% #2 Logo Paris FC Marshall Munetsi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 40/42 95% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 43/46 93% #3 Logo Paris FC Pierre Lees-Melou 28/30 93%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris FC Moses Simon 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
11% 39% 50%
Série en cours
D
V
D
V
V
V
V
N
N
V
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 0% 0 Nul 67% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Nhoa Sangui Nhoa Sangui Ischio-jambiers Julien López Julien López Blessure à l'épaule Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Ciro Immobile Ciro Immobile Maladie Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu Moustapha Mbow Moustapha Mbow Accumulation de cartons jaunes
Willian Pacho Willian Pacho Blessure à la cuisse Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cuisse Achraf Hakimi Achraf Hakimi Ischio-jambiers

Match Paris FC - PSG en direct commenté

34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et PSG (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et PSG.

On en parle

Arbitres

Guillaume Paradis arbitre principal
0.1
3.7
Moyenne de cartons par match sur 15 matchs arbitrés
Nicolas Durand arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Azzedine Souifi quatrième arbitre
Ludovic Remy arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 3520
  • Affluence maximum : 19209
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 17 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion Ligue 1+ 3
Code PFC-PSG
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 3.

Où voir le match Paris FC PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et PSG ?

Paris FC : le coach A. Kombouare a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, R. Matondo, Otávio, D. Coppola, A. Camara, S. Chergui, P. Lees-Melou, M. Simon, M. Munetsi, J. Ikoné, W. Geubbels.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, D. Lucea, I. Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, B. Barcola.

Qui arbitre le match Paris FC PSG ?

Guillaume Paradis est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC PSG ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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