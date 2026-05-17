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Match Paris FC - PSG en direct commenté
34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et PSG (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et PSG. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 3.
- Où voir le match Paris FC PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et PSG ?
Paris FC : le coach A. Kombouare a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, R. Matondo, Otávio, D. Coppola, A. Camara, S. Chergui, P. Lees-Melou, M. Simon, M. Munetsi, J. Ikoné, W. Geubbels.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, D. Lucea, I. Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, B. Barcola.
- Qui arbitre le match Paris FC PSG ?
Guillaume Paradis est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC PSG ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.