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Match Marseille - Rennes en direct commenté
34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Rennes.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Marseille Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Rennes ?
Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, F. Medina, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, T. Nnadi, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Silistrie, Q. Merlin, A. Rouault, A. Aït Boudlal, A. Nagida, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, L. Blas, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.
- Qui arbitre le match Marseille Rennes ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Rennes ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Højbjerg 2', A. Gouiri 10'.