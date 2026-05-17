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2 - 0
45+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 34e journée
Marseille
2 - 0
45+1'
Rennes
Diffusé sur Ligue 1+ 2
Temps forts
10'
2 - 0
A. Gouiri
2'
1 - 0
P. Højbjerg (PD M. Greenwood)
Voir le live commenté
Côtes du match 1 2.10 N 4.05 2 3.25 betclic Bonus 100€
Classement live 5 Marseille 59 6 Rennes 59
Possession 52% Marseille Rennes
Tirs 10 6 6 4 2 8
Compositions Marseille 4-2-3-1 Rennes 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
OM
NUL
SRFC
1 2.1 N 4.05 2 3.25
523 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 3
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 2 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4/4 100% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 5/7 71% #3 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/4 0% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/4 0% #3 Logo Marseille Facundo Medina 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 0/2 0% #2 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 29/33 88%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
35% 43% 22%
Série en cours
V
D
N
D
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
47% 26 Victoires 20% 11 Nuls 33% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à l'aine Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Lucas Rosier Lucas Rosier Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Brice Samba Brice Samba Accumulation de cartons jaunes

Match Marseille - Rennes en direct commenté

34e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 17 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Rennes. Ce match aura lieu le dimanche 17 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Rennes.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.1
2.6
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Hakim Ben El Hadj quatrième arbitre
Ludovic Zmyslony arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40552
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 17 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion Ligue 1+ 2
Code OM-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 2.

Où voir le match Marseille Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Rennes ?

Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, F. Medina, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, T. Nnadi, Igor Paixão, A. Gouiri, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Silistrie, Q. Merlin, A. Rouault, A. Aït Boudlal, A. Nagida, M. Camara, V. Rongier, S. Szymański, L. Blas, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.

Qui arbitre le match Marseille Rennes ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Rennes ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : P. Højbjerg 2', A. Gouiri 10'.

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