OM, Maroc : Roberto De Zerbi fait une terrible annonce sur la blessure de Nayef Aguerd

Le coup est dur pour l’Olympique de Marseille. Alors que les Phocéens viennent de signer une belle victoire face au Stade Brestois (3-0) ce samedi, la sortie sur blessure de Nayef Aguerd à la 79e minute a terni la fête au Vélodrome. Pilier de la défense marseillaise depuis son arrivée cet été, le Marocain a ressenti une vive douleur au niveau de la cuisse, conséquence directe d’une pubalgie persistante. Déjà ménagé à Auxerre la semaine dernière, le défenseur central semble cette fois avoir rechuté plus sérieusement. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à cacher son inquiétude : « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. »

Pour l’OM, la nouvelle tombe au pire des moments. En pleine remontée en Ligue 1 et encore en course pour une qualification pour les barrages de Ligue des Champions malgré le 25ème place au classement, le club marseillais perd l’un de ses hommes forts dans un secteur déjà fragile. Par son leadership, sa relance propre et son sens du placement, l’ancien roc de West Ham était devenu un repère défensif pour une équipe qui avait enfin trouvé une certaine stabilité. L’absence du Marocain pourrait ainsi contraindre De Zerbi à revoir toute sa charnière centrale, à l’heure où des rendez-vous décisifs approchent : des affiches cruciales en Ligue des Champions, la Supercoupe au Koweït contre le PSG, et plusieurs chocs domestiques face à la Lille, Nice et Monaco avant la trêve de Noël. Autant dire que l’inquiétude grandit sur la Canebière, tant l’impact d’Aguerd dépasse le simple cadre défensif.

Le Maroc et l’OM tremblent de peur

Mais cette blessure dépasse les frontières de Marseille. Côté marocain, c’est tout un peuple qui retient son souffle. À un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, Nayef Aguerd représente un élément clé du dispositif de Walid Regragui. Titulaire indiscutable lors du parcours historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde 2022, le défenseur central de 29 ans est un pilier de la sélection, autant par son expérience que par son charisme. Si les examens confirment une pubalgie nécessitant plusieurs semaines de repos, sa participation à la CAN serait sérieusement compromise. Un scénario catastrophe pour le Maroc, dont la solidité défensive reposait en grande partie sur Aguerd. Le Marocain est indispensable et bonifie ses coéquipiers.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi, visiblement agacé, n’a pas caché son désarroi face à cette situation. « Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « C’est un mois décisif pour la Ligue des Champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement. » Une déclaration lourde de sens, tant pour Marseille que pour le Maroc. Si la blessure d’Aguerd venait à s’aggraver, elle priverait le joueur de plusieurs échéances majeures et fragiliserait deux projets ambitieux à la fois, celui d’un OM en pleine reconstruction et celui d’une sélection marocaine qui rêve de confirmer son statut de puissance montante du football africain et mondial. Une nouvelle qui ne va pas faire les affaires des Lions de l’Atlas après la perte d’Achraf Hakimi au PSG.