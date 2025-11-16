OM, Algérie : où en est Amine Gouiri ?

Mardi, l’Algérie va affronter l’Arabie saoudite en match amical à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, mais surtout à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un tournoi auquel Amine Gouiri ne participera pas. Touché à l’épaule le mois dernier face à l’Ouganda, le footballeur âgé de 25 ans a dû se résoudre, la mort dans l’âme, a jeté l’éponge. Le 18 octobre, l’Olympique de Marseille a annoncé qu’il a été opéré dans un communiqué de presse officiel. « Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. » En effet, il avait déjà été touché à l’épaule face au FC Lorient au mois de septembre dernier.

Une grosse perte pour l’Algérie

Sa nouvelle blessure avec les Fennecs l’a donc décidé à se soigner, quitte à faire l’impasse sur la Coupe d’Afrique des Nations qu’il rêvait de jouer avec son pays. Là-bas, on a accepté la nouvelle. Mais une source proche des Verts nous a indiqué que son absence est « un coup dur » et qu’il est « difficile de perdre un joueur comme lui. » Elle a ajouté : « au-delà de ses qualités techniques, c’est quelqu’un d’humble en sélection où il est devenu un cadre. C’est un élément important et très apprécié dans le groupe. Tout le monde est attristé de le voir rater la CAN. On se dit qu’il vaut mieux qu’il se fasse opérer pour son bien et pour se préparer pour le Mondial, que de jouer avec une épaule douloureuse. On sentait que depuis sa blessure avec l’OM contre Lorient, il était amoindri. »

Vladimir Petkovic, qui a misé sur un duo Amoura-Bounedjah jeudi soir lors de la victoire 3 à 1 en amical face au Zimbabwe, apprécie aussi beaucoup Gouiri, nous a-t-on fait savoir. Il a encaissé la nouvelle et espère le retrouver en excellente forme. La presse algérienne est également peinée pour l’ancien joueur de l’OL et du Stade Rennais. C’est le cas de Yassine Bouali du média [Shoot Africa](https://shoot-africa.com/algerie-labsence-incomprehensible-de-redouane-berkane-dans-la-liste-de-petkovic-un-choix-qui-interroge). « Amine Gouiri reste un élément très performant même si, depuis 6 mois, il a été blessé 2 fois. C’est un joueur de très haute qualité. Ces derniers temps en Algérie, on a eu l’impression qu’il commençait à prendre ses marques avec ses coéquipiers. Il y a eu quelques automatismes qui commençaient à s’installer. Donc c’est une grosse perte pour l’équipe nationale et le coach Petkovic. »

Gouiri avance pas à pas

Selon lui, la « solution idoine » pour remplacer l’Olympien avec les Verts aurait été Redouan Berkane. Mais le coach suisse en a décidé autrement. De son côté, Amine Gouiri continue de tracer son chemin. Après son passage sur le billard le 20 octobre, il a publié un message rassurant : « opération bien passée. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. À très bientôt. » Ensuite, le footballeur né en 2000 a entamé son travail de rééducation. Il y a quelques jours, La Gazette du Fennec a révélé qu’il suit un programme millimétré encadré par des spécialistes au sein du centre médical Aspetar à Doha. Selon nos informations, il y restera jusqu’au 21 novembre avant de regagner Marseille, où le club est en contact avec la FAF qui suit de très près la rééducation de son attaquant. Tout va d’ailleurs pour le mieux pour le joueur qui «suit son protocole et se sent bien » nous a-t-on fait savoir.

Un proche de Gouiri a fait passer le même message à La Provence. « À Aspetar, ils sont très professionnels, archi carrés. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations. Il se sent bien (…). Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme. » Si tout se passe comme prévu, il est donc attendu pour le courant du mois de janvier. Les plus optimistes rêvent d’un retour bien avant. Ce qui est sûr, c’est que le joueur est impatient de reprendre la compétition. Avant sa blessure, il restait sur 1 but et 1 assist en 7 apparitions toutes compétitions confondues avec l’OM, dont 5 en tant que titulaire. L’Algérien, qui a manqué déjà 7 matches, sera le bienvenu pour aider Marseille tout en supportant l’Algérie, qui rêve de soulever une nouvelle CAN.