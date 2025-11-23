Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Nantes : le gros craquage d’Anthony Lopes après le but polémique concédé contre Lorient

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Castro et Anthony Lopes au FCN @Maxppp
Nantes 0-1 Lorient

Nantes peine à se remettre la tête à l’endroit. Face à Lorient, un autre candidat au maintien, les Canaris espèrent renouer avec la victoire ce dimanche après avoir gagné un seul de leurs neuf derniers matchs. C’est en tout cas mal parti, et la frustration commence à gagner sérieusement les rangs nantais. Juste avant la pause, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont effectivement encaissé un but qui fera assurément parler à la fin du match.

La suite après cette publicité
L1+
Lorient ouvre le score à Nantes sur une situation compliquée à juger !

Qu'en dites-vous ? 🧐

#FCNFCL
Voir sur X

Décalé à droite, Meïté tentait de trouver Soumano au centre, mais Awaziem surprenait son propre gardien en coupant le ballon au premier poteau et en le propulsant dans sa propre cage. Un but qui aurait pu être refusé en raison de la position de Soumano, hors-jeu. Mais Rudy Buquet, après consultation du VAR, a estimé que l’attaquant des Merlus ne faisait pas action de jeu. Furieux, Anthony Lopes a été sanctionné d’un carton jaune, mais le portier portugais ruminait encore sa colère avant de regagner les vestiaires. «C’est n’importe quoi», semblait pester l’ancien Lyonnais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Anthony Lopes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Anthony Lopes Anthony Lopes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier