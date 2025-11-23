Nantes : le gros craquage d’Anthony Lopes après le but polémique concédé contre Lorient

Nantes peine à se remettre la tête à l’endroit. Face à Lorient, un autre candidat au maintien, les Canaris espèrent renouer avec la victoire ce dimanche après avoir gagné un seul de leurs neuf derniers matchs. C’est en tout cas mal parti, et la frustration commence à gagner sérieusement les rangs nantais. Juste avant la pause, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont effectivement encaissé un but qui fera assurément parler à la fin du match.

La suite après cette publicité

Décalé à droite, Meïté tentait de trouver Soumano au centre, mais Awaziem surprenait son propre gardien en coupant le ballon au premier poteau et en le propulsant dans sa propre cage. Un but qui aurait pu être refusé en raison de la position de Soumano, hors-jeu. Mais Rudy Buquet, après consultation du VAR, a estimé que l’attaquant des Merlus ne faisait pas action de jeu. Furieux, Anthony Lopes a été sanctionné d’un carton jaune, mais le portier portugais ruminait encore sa colère avant de regagner les vestiaires. «C’est n’importe quoi», semblait pester l’ancien Lyonnais.