Al-Nassr : le ciseau complètement dingue de Cristiano Ronaldo !

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo avec Al Nassr en Ligue des Champions AFC @Maxppp

Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’impressionner. Ce dimanche, à l’occasion de la 9e journée de Saudi Pro League, l’international portugais a inscrit son 954e but en carrière. Et de quelle manière. Alors qu’Al-Nassr se dirigeait vers une nouvelle victoire, l’ancien Madrilène a scellé le succès des siens d’un ciseau acrobatique magistral.

ZackNaniTV
96' : ⚽️ HZSGHZSJHJSDHQSUJSH LA RETOURNÉE DE CR7 !!!!!! 4-1 pour Al-Nassr !
Voir sur X

Un but rappelant celui qu’il avait inscrit face à la Juventus en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Avec cette victoire (4-1) contre Al-Khaleej, Al-Nassr confirme son excellent début de saison et conforte sa première place au classement (9 victoires en autant de rencontres).

