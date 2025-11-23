Après le Paris FC, la famille Arnault s’attaque au Real Madrid !

Depuis des années, Florentino Pérez tente de trouver des solutions de financement pour le Real Madrid, conscient que le modèle de socios du club est bien moins puissant que ceux de ses rivaux européens, qui bénéficient de forts investisseurs privés ou étatiques. Pour rester puissant, sans renoncer aux traditions du club, le boss madrilène s’apprête à vendre 10% des parts du club. Il s’agirait de créer une autre société qui pourrait accueillir des investisseurs externes, ou d’en utiliser une déjà existante.

Une décision qui fait déjà débat à Madrid, bien que le projet du Real prévoie de vendre une participation minoritaire, sans pouvoir de décision. Un modèle qui s’inspire des équipes sportives allemandes. Et d’après le média ibérique Vozpopuli, trois actionnaires sont intéressés par le projet : une grande société américaine dont le nom n’a pas été divulgué, la société Sixth Street, connue par le club madrilène puisqu’elle participe à l’exploitation du nouveau Bernabéu (avec Legends), depuis un accord de 360 millions d’euros.

LVMH veut rayonner avec le Real Madrid

Ainsi que Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, qui figure parmi les investisseurs sondés. Son intérêt s’inscrit dans une stratégie plus large, car LVMH a déjà un lien commercial avec le Real Madrid, en étant désormais habilleur officiel des équipes de football et de basket du club depuis juin dernier. Mais investir au capital permettrait d’associer la marque de luxe à l’une des institutions sportives les plus prestigieuses au monde, lui qui détient déjà une participation majoritaire dans le Paris FC.

Bien qu’aucun processus ouvert, ni négociation formelle, ne soit en cours, les trois investisseurs étudieraient de près les réactions des socios et des supporters face à cette possible réforme, qui pourrait déboucher sur une valorisation record du club, avec une estimation dépassant les 10 milliards d’euros. Pour rappel, cette nouvelle décision devrait être présentée lors de l’Assemblée générale du 23 novembre, est encore contestée par une partie des supporters madrilènes.