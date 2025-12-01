Le Real Madrid crie au complot total !

Alors qu’on pensait voir le Real Madrid revigoré après sa victoire contre l’Olympiacos, en Ligue des Champions cette semaine, le nul concédé à Gérone a fait retomber la formation de Xabi Alonso dans ses travers. Un très mauvais résultat qui permet au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga, alors que les Blaugranas étaient largués après le Clasico. Villarreal n’est plus qu’à un point et l’Atlético de Madrid à deux unités seulement. Au total, le Real Madrid n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs et reste sur trois matchs nuls de suite en Liga.

Critiqué de partout après ce triste match, le club merengue vivrait très mal en interne la situation actuelle, tant au niveau de la direction que pour les joueurs eux-mêmes. Les réunions entre Florentino Pérez, les joueurs et le staff n’ont rien changé, d’après AS, et Xabi Alonso, toujours contesté par la presse et une partie des supporters, garde le soutien du club. Pour se défendre, le Real Madrid, via sa chaîne, a de nouveau crié à la corruption arbitrale après un penalty non sifflé sur Rodrygo en fin de match.

Les accusations graves de Real Madrid TV

«M. De Burgos a commis des erreurs flagrantes et injustifiables contre le Real Madrid. C’est lui qui leur a le plus nui. La Liga est corrompue. Le Real Madrid a écopé d’un retrait de quatre points à cause des frères Negreira. De Burgos est l’un des arbitres les plus indisciplinés envers le Real Madrid. Il y a irrégularité car la VAR n’intervient pas. C’est arrivé à Vallecas et à Gérone. Et c’était déjà le cas l’an dernier, alors que le Real Madrid avait six points d’avance sur Barcelone (…) Et qui est le vice-président de la Fédération ? Javier Tebas !», pouvait-on entendre sur la chaîne du club madrilène.

Rejoint par Xabi Alonso, qui assure que le penalty sur Rodrygo devait être sifflé. «Je n’ai pas de reproches à faire à mes joueurs. Nous devons préserver notre unité et faire preuve d’une autocritique constructive. C’est surprenant que la VAR n’ait pas examiné l’action. C’était une action qui aurait dû être revue. Ce sont des actions décisives qui peuvent changer le cours d’un match. Je n’ai pas vérifié, mais on m’a dit qu’il y avait contact», a-t-il évoqué. Des accusations graves, mais le Real Madrid va devoir garder le cap lors d’un mois de décembre compliqué, marqué par la réception de Manchester City notamment.