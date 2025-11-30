Liga : malgré un but de Mbappé, le Real Madrid est accroché à Girona

Après la Ligue des Champions, retour à la Liga pour le Real Madrid. Accrochés lors de ses deux dernières sorties en championnat, les Merengues devaient enfin retrouver le chemin de la victoire, sur la pelouse du Stade Montilivi, contre Girona (18e) dans le cadre de la 14e journée. Face à la lanterne rouge, Xabi Alonso alignait un 4-3-3 et réalisait cinq changements par rapport au succès à l’Olympiakos en C1 (3-4), mercredi. Malade en début de semaine, Courtois a repris sa place dans les buts. Absent depuis deux mois, Rüdiger effectuait son retour en défense avec Militao, tandis que Fran García démarrait à gauche. Sur le banc en Grèce, Bellingham était associé à Valverde et à Tchouameni au milieu. À noter aussi le retour de Mastantuono, qui n’avait plus joué depuis le 1er novembre face à Valence. En face, Michel titularisait notamment le Belge Axel Witsel et Azzedine Ounahi, passé par l’OM, au milieu.

D’entrée, le Real a tenté de mettre la pression sur son adversaire. Après un festival de Mbappé, la frappe puissante de Güler passa juste à côté du poteau droit de Gazzaniga (9e). Dans la foulée, la tentative du numéro 10 madrilène passa nettement au-dessus de la barre (11e). Girona a tenté de se montrer dangereux sur transition et s’est même offert le premier tir cadré de la rencontre, avec Tsigongov (26e). Quelques instants après, l’enroulé d’Ounahi passa proche du poteau gauche de Courtois (27e). Dix minutes plus tard, Militão plaça une tête à bout portant après un centre de Mbappé, forçant Gazzaniga à s’envoler pour détourner le danger (38e). Mbappé pensait ensuite ouvrir le score à la suite d’un cafouillage dans la surface. Mais son but fut annulé après une main de sa part (41e). Au grand dam du Real, surpris juste avant la pause. Sur un nouveau contre, Moreno trouva Tsygankov dans l’axe. L’Ukrainien décala ensuite vers Ounahi dans la surface. D’une frappe en première intention, le Marocain fusilla la cage de Courtois pour donner l’avantage à Girona (44e, 1-0).

Troisième nul consécutif en Liga pour le Real

Insatisfait de l’apport de ses joueurs, Xabi Alonso décidait de sacrifier dès la mi-temps Güler pour Camavinga. Pas de quoi effrayer Girona, tout près d’un deuxième but, lorsqu’Ivan Martin trouvait parfaitement Vanat. Courtois se coucha rapidement au sol pour sauver le Real d’un second but (57e). Huit minutes après, Rincon marchait sur le pied de Vinícius Júnior dans la surface. Comme d’habitude, c’est Mbappé qui s’est présenté devant le gardien. Si Gazzaniga est parti du bon côté, le Français a réussi à transformer son penalty pour signer un 14e but en championnat et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 67e).

La pression s’est ensuite accentuée sur la cage catalane, avec notamment plusieurs tentatives de Vinicius (78e, 79e et 82e). Mais le Brésilien a fait encore preuve d’une grande imprécision dans ce match. Girona a aussi eu des cartouches pour plier ce match, avec Roca (84e). La balle de match de cette rencontre était pour Mbappé, après un décalage de Bellingham. Mais la frappe de l’ex-Parisien passait à côté du poteau gauche de Gazzaniga (90e+4). Après le Rayo Vallecano (0-0) et Elche (2-2), les Madrilènes ont concédé un troisième match nul d’affilée (1-1). Le Real a donc réalisé la mauvaise opération de cette journée, chute à la 2e place du classement et cèdent la place de leader du championnat au FC Barcelone.