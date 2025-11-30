Monaco : l’échange surréaliste entre Paul Pogba et un supporter

Ce samedi soir, l’AS Monaco a obtenu un excellent résultat sur sa pelouse face au PSG. La formation de Sébastien Pocognoli s’est imposée assez logiquement grâce à une réalisation du Japonais Takumi Minamino. Même en infériorité numérique, l’ASM a tenu bon et a pris trois points face à une équipe parisienne bousculée pendant quasiment toute la rencontre. Une victoire qui fait du bien au moral pour une formation monégasque qui restait sur trois défaites de suite en championnat, dont deux gifles contre Rennes (1-4) et Lens (1-4).

Outre les performances en Ligue 1, le match nul (2-2) face à Paphos en Ligue des champions avait également laissé des traces, au point que certains évoquaient même un début de crise sur le Rocher. En bref, l’AS Monaco ne vivait pas sa meilleure période ces dernières semaines. Le seul point positif se nommait Paul Pogba. Le milieu de terrain français avait enfin effectué son grand retour sur les terrains face à Rennes. Préservé contre Paphos cette semaine, il est de nouveau entré en fin de rencontre face au PSG ce samedi.

Un supporter répond à Paul Pogba

Il n’a pas vraiment pu toucher beaucoup de ballons mais, dans une équipe qui cherchait à conserver son avantage, le Français n’a pas semblé en difficulté physiquement. Et si cette fois il ne s’est pas illustré balle au pied, il a fait parler de lui en dehors du terrain, dans une scène complètement surréaliste diffusée par Ligue 1+. Parti à la rencontre des supporters, qui avaient rappelé aux joueurs leurs récents mauvais résultats, il a ainsi lancé : « C’est derrière ! C’est derrière, ça. Aujourd’hui, c’est important. Aujourd’hui, on a gagné. On va tous continuer. Et on est tous ensemble. On ne lâche pas. Ok ? Écoutez. Eh, il faut mettre l’ambiance, plus d’ambiance. Il faut mettre de l’ambiance. »

La dernière phrase sur l’ambiance à Louis-II n’est visiblement pas passée, puisque dans la foulée, l’un des porte-parole des supporters lui a rétorqué : « Eh, ne t’inquiète pas, l’ambiance on la met depuis 30 ans, on n’a pas attendu que tu sois là. L’ambiance, on la met depuis trente ans, mec. Maintenant, mouillez le maillot, les gars. » Un échange improbable entre l’ancien joueur de la Juventus et les supporters, qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, où beaucoup évoquent une phrase maladroite de la part du champion du monde 2018. Mais à Monaco, mieux vaut retenir la victoire face au PSG, qui permet au club de remonter à la 6e place.