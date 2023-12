Paul Pogba, la nouvelle star du football Français

Paul Pogba est né le 15 mars 1993 à Lagny sur Marne en banlieue parisienne et évolue au poste de milieu de terrain. L’international tricolore a été recruté par la Juventus durant l’été 2012 et possède la particularité d'avoir évolué très jeune à Manchester United avant de rejoindre l’Italie.

Pogba va affoler le marché des transferts !

Fer de lance de la Serie A et meilleur joueur de la Juventus depuis le début de la saison, Paul Pogba affole les plus grands clubs européens. Estimée à 100 M€ par son agent Mino Raiola et considérée comme un futur Ballon d’Or, la Pioche comme il est surnommé va être l’un des grands animateurs du prochain mercato.