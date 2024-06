Le marabout payé par Paul Pogba revient sur le cas Mbappé

Réalisé par les journalistes Sébastien Tarrago et Jules Bian-Rosa, le documentaire intitulé «Paul Pogba, liaisons toxiques» sera diffusé le 13 juin prochain sur La Chaîne L’Equipe. Une enquête retraçant la carrière mouvementée du milieu de terrain français et notamment cette tentative de racket où plusieurs de ses amis d’enfance et son frère Mathias ont poussé le champion du monde 2018 à payer 13 millions d’euros. Un reportage mettant par ailleurs l’accent sur le cas Mbappé alors que le frère cadet de Paul accusait ce dernier d’avoir eu recours à un marabout contre le nouvel attaquant du Real Madrid. Au jour d’aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c’est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense que dans l’intérêt de la sélection aussi, on a une grande compétition et aujourd’hui je pense qu’il a déjà des problèmes, c’est pas le moment d’en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça, avait rapidement confié le Bondynois.

La suite après cette publicité

Une tendance confirmée au sein du documentaire, affirmant que KM7 a toujours témoigné son soutien à Paul Pogba, et ce malgré les moments compliqués traversés par le joueur de 31 ans (affaire, dopage…). Si l’ancien milieu de la Juve a, de son côté, reconnu lors de l’enquête avoir régulièrement donné de l’argent à un marabout, présenté par Serge Aurier, il a cependant assuré n’avoir jamais demandé de jeter un sort sur Mbappé. «Il voulait faire des bonnes œuvres en Afrique, ce qu’on appelle un sadaqa. L’histoire de Mbappé n’a jamais existé, c’est n’importe quoi», a d’ailleurs confirmé Birame D., désigné comme le marabout de l’affaire des extorsions dénoncées par le Tricolore.