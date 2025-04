PSG - Angers : les compositions probables

Le match du titre pour le PSG ? Une semaine après avoir frôlé le sacre, cette fois le club de la capitale s’apprête à être officiellement champion de France en fin de saison. C’est Angers qui se présente au Parc des Princes ce samedi (17h) à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1 mais c’est aussi le dernier rendez-vous avant le quart de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse d’Aston Villa mercredi prochain. Sans doute que les têtes parisiennes penseront davantage à l’Europe qu’à un match pouvant leur offrir un titre, déjà acquis de manière virtuelle depuis plusieurs semaines déjà.

C’est aussi là l’enjeu de ce Paris Saint-Germain, être en capacité de rester concentré jusqu’au bout de la saison. «Il y a l’idée d’être invaincu cette saison par exemple. Cela va nous permettre de mieux nous préparer pour le reste» prévenait hier Luis Enrique en conférence de presse. L’Asturien est bien décidé à maintenir tout le monde sous pression jusqu’à la fin de la saison pour atteindre tous les objectifs du club. Sur le banc lors des deux derniers matchs à Saint-Étienne et à Lille face à Dunkerque en Coupe de France, Donnarumma devrait récupérer sa place de titulaire dans le but.

Barcola sur le banc ?

Il y aura moins de place au turn-over cette fois puisque Hakimi, Nuno Mendes et Pacho sont attendus mais avec Beraldo dans l’axe droit de la charnière, probablement en vue de parfaire des automatiques puisque Marquinhos sera suspendu mercredi soir. Au milieu de terrain, le jeune Mayulu profiterait d’une opportunité pour se montrer. Le titi parisien pourrait être associé à Vitinha et Fabian Ruiz, laissant Joao Neves et Zaïre-Emery sur le banc au coup d’envoi. Concernant le trident offensif, Luis Enrique associerait Dembélé sur la droite à Kvaratskhelia côté opposé, pour laisser l’axe à Ramos.

Le SCO ne se rendra pas à Paris en victime expiatoire cet après-midi, malgré la mauvaise passe actuelle. Il faut corriger le tir car il y a un maintien à assurer. Les Angevins n’ont que deux points d’avance sur le barragiste havrais et trois longueurs sur le premier relégable stéphanois. Même si la mission s’annonce délicate, ramener un point de la capitale serait bienvenu. Alexandre Dujeux prévoit un 5-3-2 avec Fofana dans le but et une défense composée de droite à gauche de Raolisoa, Bamba, Lefort, Hanin et Ekomié. De retour de blessure, Abdelli démarrerait au milieu avec Aholou et Belkhdim, quand El-Melali et Lepaul seraient chargés de l’attaque.

