Le calvaire regrettable vécu par plusieurs supporters de l’OM après le report du choc contre le PSG

Le report du Clasico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a provoqué un véritable désarroi parmi plusieurs milliers de supporters, venus parfois de très loin pour assister à l’événement. Avec l’annonce des orages et des pluies diluviennes sur Marseille, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé d’annuler le match prévu dimanche soir au Vélodrome et de le reprogrammer lundi à 20 heures. Pour beaucoup, cette décision tombe comme une douche froide après de longues heures de trajet, des billets achetés et des jours de congés posés. La Provence souligne que même si les billets restent valables pour le nouveau créneau, ou peuvent être revendus sur la plateforme officielle de l’OM, de nombreux supporters se retrouvent pris au piège : obligations professionnelles, distances à parcourir, et incertitudes liées aux billets échangés en dehors du circuit officiel rendent l’accès au stade difficile, voire impossible pour certains.

Arrivés à Marseille, des groupes de fans ont découvert le report en temps réel, souvent dans des lieux de rassemblement comme les restaurants du Vieux-Port où l’ambiance avait été jusque-là festive. Les chants et les cris de joie ont rapidement laissé place au silence et à la déception. Après des heures de voyage, ces supporters ont vu s’évanouir la perspective de vivre leur premier Clasico dans l’atmosphère si particulière du Vélodrome. Certains ont tenté de relativiser autour d’un repas ou d’un apéritif, mais l’amertume est restée vive, notamment pour ceux qui ne peuvent pas rester pour la nouvelle date en raison de contraintes professionnelles ou familiales. La Provence rappelle que ces situations touchent des fans venus de toutes les régions de France et même de l’étranger, accentuant le sentiment de frustration collective.

Des rêves tués dans l’œuf

Au-delà de la simple déception, la situation a mis en lumière les difficultés logistiques et émotionnelles que peut engendrer un report de dernière minute. Les supporters concernés ont dû faire face à des conditions météorologiques particulièrement hostiles, avec une pluie intense, des orages et parfois de la grêle. Les trajets pour certains ont été éprouvants, et le temps limité pour se rendre au stade lundi soir rend impossible la participation de tous. La Provence décrit ainsi un climat de résignation et de frustration, où les fans se retrouvent contraints de faire demi-tour ou de modifier leurs plans, après avoir affronté de longues heures de route et organisé minutieusement leur déplacement. Sur le réseau social X, d’autres supporters ont fait part de leur terrible déception, certains ayant économisé pour venir voir le Classique depuis La Réunion ou d’autres destinations lointaines.

Pour autant, tous ne sont pas dans la même situation. Certains ont pu ajuster leurs plans pour être présents lundi soir et vivre le match reprogrammé. Pour eux, l’expérience reste unique, et le report devient un contretemps temporaire plutôt qu’une catastrophe totale. La Provence souligne que, malgré le chaos provoqué par la météo et les annulations, la passion des supporters pour le Vélodrome et l’OM reste intacte. Le récit collectif de cette journée illustre à quel point un événement sportif peut être bouleversé par des conditions extérieures, mais aussi combien les supporters sont prêts à s’adapter pour ne rien manquer de leur équipe. Pour certains, après des heures de route et des jours de congés posés, la pluie a tout emporté : ni match, ni fête, juste une frustration amère à digérer.

