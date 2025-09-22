Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : le patron de France Football donne un indice sur l’écart de votes

Par Valentin Feuillette
Vincent Garcia, directeur de France Football, a livré un rare commentaire sur l’ampleur de la victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025. Interrogé à la sortie du Théâtre du Châtelet, il a confié : « Il n’y a pas eu match. Ousmane l’a remporté largement. Sur tous les continents : le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé est clair et net. C’est un Ballon d’Or qui fait autorité auprès de nos jurés.», laissant entendre que l’écart de points avec son dauphin Lamine Yamal était conséquent. Une remarque qui confirme l’impression d’une saison exceptionnelle de l’ailier français, plébiscité par le jury international.

Sans dévoiler les chiffres exacts, le patron du Ballon d’Or a également indiqué que le détail des votes serait publié dans les prochains jours, comme le veut la tradition. Ce premier indice sur l’ampleur du score donne déjà le ton : Dembélé a écrasé la concurrence pour inscrire son nom au palmarès. Un succès qui souligne la reconnaissance mondiale de son talent et place la barre très haut pour ses futurs challengers.

