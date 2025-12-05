CAN 2025 : le Sénégal face à plusieurs dossiers épineux

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 débutera dans environ deux semaines. Et du côté du Sénégal, il y a quelques interrogations concernant l’effectif du sélectionneur Pape Thiaw. En effet, plusieurs joueurs susceptibles d’être dans la liste finale sont encore incertains après des pépins physiques. C’est notamment le cas d’Ismaïla Sarr, d’Habib Diarra et d’Assane Diao.

Mais selon nos informations, le sélectionneur Pape Thiaw devrait s’attendre à de bonnes nouvelles dans tous ces dossiers. Concernant Ismaïla Sarr, alors que la tendance était à un forfait selon son coach, il devrait bien être présent. En interne, on se veut rassurant, estimant qu’il y a finalement plus de peur que de mal. Pour Habib Diarra, il va reprendre l’entraînement prochainement et il sera apte pour le début de la compétition. Sunderland a cependant demandé au staff sénégalais de gérer le joueur sur le début de la compétition pour ne pas craindre une rechute. Enfin, selon nos indiscrétions, Côme pousse toujours pour bloquer Assane Diao et le conserver. Mais le Sénégal aura le dernier mot.