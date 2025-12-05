Raphinha a scellé un pacte pour quitter le FC Barcelone

Raphinha fait décidément parler de lui cette semaine. Il faut dire que son absence prolongée pour une blessure aux ischio-jambiers s’est fait ressentir au FC Barcelone. Le Brésilien a tout de même manqué 9 matchs toutes compétitions confondues. Son équipe en a perdu trois. Il est de retour depuis 4 rencontres et il fait du bien, en témoignent ses deux dernières prestations abouties en Liga contre Alavés (1 passe décisive) et l’Atlético de Madrid (1 but), avec le brassard de capitaine.

Ce match au sommet du championnat face aux Colchoneros était d’ailleurs le premier de la saison où Hansi Flick a pu aligner son trio fétiche avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha donc. Auteur de l’égalisation mardi soir, il s’est permis d’embrasser l’écusson, comme un geste à l’adresse des supporters. Il est très attaché au club où par la force de son travail, il a su en devenir un cadre, alors que par le passé, tout n’a pas été rose pour lui.

Un pacte à la Íñigo Martínez

Il a souvent été question d’un départ il y a encore quelques mois à peine. L’Arabie saoudite lui tendait les bras. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 28 ans voit son avenir en Catalogne comme nous vous l’expliquions hier mais il se trouve dans une situation un peu délicate. Il n’a pas d’agent, preuve qu’il n’est pas encore question de partir, mais il est courtisé. À nouveau, des équipes de Saudi Pro League sont à ses trousses. Les clubs anglais ne sont pas indifférents non plus. Surtout, il a scellé un pacte avec Deco et le Barça.

Dans le podcast Barça Reservat, très écouté sur Catalunya Ràdio, on affirme qu’il faut y voir un accord à la Íñigo Martínez. Si jamais l’ancien ailier du Stade Rennais souhaite répondre favorablement à une proposition qui pourrait ne jamais se représenter, le Barça serait disposé à le laisser partir. Son transfert rapporterait alors beaucoup d’argent au club, qui en manque toujours. Une décision devra être prise après la Coupe du Monde 2026, une échéance que Raphinha ne veut surtout pas louper.