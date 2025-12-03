Atlético : Diego Simeone aurait donné le Ballon d’Or à Raphinha

Le FC Barcelone s’est imposé 3-1 face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir en Liga, mais c’est bien Diego Simeone qui a offert la sortie la plus marquante après la rencontre. Admiratif de longue date du profil de Raphinha, un joueur qu’il juge à la fois décisif, travailleur et irréprochable dans l’attitude, le coach des Colchoneros a une nouvelle fois encensé le Brésilien. Sur Movistar+, Simeone a confié ne pas comprendre comment le joueur du Barça n’avait pas pu remporter le Ballon d’Or, glissant une phrase assez surprenante : « Raphinha joue tous les matchs. Il marque des buts, il presse… Je ne comprends pas comment il n’a pas remporté le Ballon d’Or ».

Le technicien argentin de 55 ans a ainsi affiché clairement quel joueur il placerait au sommet de son classement personnel. Pour la saison 2025, le trophée a été attribué à un autre ex-Barcelonais, Ousmane Dembélé, tandis que Raphinha a dû se contenter de la 5e place derrière Lamine Yamal, Vitinha et Mohamed Salah. Une hiérarchie que Simeone semble donc contester, convaincu que l’ailier brésilien mérite davantage de reconnaissance pour son impact et son engagement. Pour rappel, l’ancien du Stade Rennais a inscrit 34 buts et délivré 22 passes décisives lors de l’exercice précédent.