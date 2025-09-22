Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025 !

Ousmane Dembélé, l’ailier français du Paris Saint-Germain, a été officiellement sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir lors de la cérémonie prestigieuse organisée au théâtre du Châtelet à Paris. L’événement, animé par le légendaire Ruud Gullit et la journaliste Kate Scott de CBS Sports, a vu l’ex-star brésilienne Ronaldinho remettre le trophée au Français, dans une salle comble réunissant les plus grandes personnalités du football mondial. À 28 ans, Dembélé devient le sixième joueur français à inscrire son nom sur le prestigieux trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022), confirmant ainsi son statut de figure emblématique du football français et européen. La saison 2024-2025 restera dans l’histoire du Paris Saint-Germain comme l’une des plus brillantes jamais réalisées par un club européen.

Sous la houlette de leur entraîneur Luis Enrique, le PSG a décroché la Ligue des champions, un succès tant attendu depuis des années, mais aussi la Supercoupe d’Europe et plusieurs titres nationaux, offrant une performance collective d’une régularité exceptionnelle. Dembélé, leader offensif du club, a été l’un des principaux artisans de ce triomphe historique. Avec 35 buts inscrits, 16 passes décisives délivrées en 44 matches toutes compétitions confondues, et une influence déterminante dans les moments clés, l’ancien joueur du FC Barcelone a incarné l’âme du PSG sur le terrain, alliant vitesse, technique, créativité et sang-froid devant le but. Sa capacité à combiner efficacité individuelle et impact collectif a fait la différence dans les matches cruciaux, notamment lors de la finale de Ligue des champions où son implication a été déterminante dans le succès parisien.

Dembélé a devancé la concurrence

La course au Ballon d’Or a été particulièrement disputée cette année, transformée en duel entre Dembélé et Lamine Yamal, qui a pu se consoler avec le Trophée Kopa ce soir. D’autres joueurs ont également brillé et figuré parmi les favoris : Kylian Mbappé, auteur d’une saison impressionnante au Real Madrid avec 43 buts en championnat, Raphinha, Achraf Hakimi, ainsi que Mohamed Salah, meilleur buteur et meilleur joueur de Premier League. Des joueurs comme Nuno Mendes, Désiré Doué, Vitinha et Gianluigi Donnarumma ont, eux aussi, impressionné par leurs performances individuelles, créant un contexte où les voix des votants pouvaient se disperser. Malgré cette concurrence féroce, Dembélé a réussi à s’imposer nettement grâce à sa régularité, son influence et son rôle déterminant dans la saison historique du PSG. L’ampleur de la performance de Dembélé se mesure aussi à l’échelle des statistiques et de l’impact sur le terrain. En Ligue 1, l’attaquant de l’Equipe de France a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 29 matches, soit un ratio supérieur à un but par match joué.

Au-delà des chiffres, son influence offensive et défensive, sa capacité à créer des espaces, à déborder et à conclure des actions cruciales, ont fait de lui un joueur incontournable pour le PSG et l’équipe de France. Ses coéquipiers, eux-mêmes en grande forme, auraient pu fragmenter les votes en faveur d’autres stars comme Mbappé, Doué, Hakimi ou Raphinha, mais Ousmane Dembélé a su fédérer l’électorat mondial autour de sa contribution décisive et de son leadership naturel. Sa saison exceptionnelle, marquée par un équilibre parfait entre performance individuelle et réussite collective, a convaincu le jury de lui attribuer le Ballon d’Or, récompensant ainsi une année qui restera gravée dans l’histoire du football français. Une année à jamais dans les annales du PSG et un triomphe qui sonne comme une revanche éclatante pour Dembélé, longtemps considéré comme un talent potentiel inexploité ou un joueur n’ayant jamais totalement confirmé son immense promesse.